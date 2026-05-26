Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Н осителите на „Еми“ и номинирани за „Оскар“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел поемат приключенията на най-обичаното перуанско мече в Лондон.

Любимото мече Падингтън си намери нов екип от сценаристи за следващото си голямо приключение на големия екран, а проектът изглежда е напът да си осигури и режисьор.

Списание Variety ексклузивно потвърди, че Армандо Янучи – шотландецът, носител на „Еми“ и номиниран за „Оскар“, известен най-вече със създаването на хитови сатирични сериали като „Вице“ (Veep) и „Във вихъра на играта“ (The Thick of It) – ще насочи перото си към най-известния четирикрак перуански емигрант в Лондон. Той ще напише сценария за предстоящия четвърти филм от хитовия франчайз на Studiocanal. Към Янучи ще се присъедини и дългогодишният му колега Саймън Блекуел, който също е носител на „Еми“, номиниран за „Оскар“ и ключов сценарист в споменатите политически сатири.

Междувременно източници на Variety споделят, че Дугал Уилсън – всепризнатият режисьор на реклами и музикални клипове, който направи своя дебют в игралното кино с третия филм „Падингтън в Перу“ – в момента води преговори да се завърне на режисьорския стол и за новата част.

Проект за 800 милиона долара

„Падингтън 4“ идва след огромния успех на предишните три части (излезли съответно през 2014 г., 2017 г. и 2024 г.), които натрупаха общ глобален боксофис от над 800 милиона долара. Режисьорът Пол Кинг засне първите два филма, а Уилсън пое щафетата за третия. Продуцент на проекта за Heyday Films остава Роузи Алисън, която преди около 20 години първа дава идеята за пренасянето на емблематичното мече на писателя Майкъл Бонд от хартията на големия екран чрез комбинация от игрално кино и компютърни визуални ефекти (VFX).

'Paddington 4': Armando Iannucci to Write Bear's Next Movie, 'Paddington in Peru' Director Dougal Wilson in Talks to Return (EXCLUSIVE) https://t.co/u4A0XM1vQH — Variety (@Variety) May 26, 2026

Четвъртият филм за Падингтън беше официално обявен по-рано тази година по време на събитието CinemaCon. Тогава изпълнителният директор на Studiocanal Анна Марш разкри, че лентата е в процес на разработка, но спести подробности, споменавайки единствено, че са наети „световноизвестни комедийни сценаристи“.

От политическата сатира до сандвича с мармалад

Янучи отдавна е доказал класата си в комедийния жанр. Той е съсъздател на емблематичния британски образ Алън Партридж, автор на „Авеню 5“ по HBO, както и сценарист и режисьор на филмите „В примката“ (In the Loop, с номинация за „Оскар“ през 2010 г.) и комедията „Смъртта на Сталин“. Блекуел, от своя страна, е известен с черната комедия „Родители и деца“ (Breeders) и ситкома Back, като освен това е съавтор и на последния филм на Янучи „Личната история на Дейвид Копърфилд“ (където главната роля изигра Дев Пател, а участие взе и Бен Уишоу – гласът на самия Падингтън).

EXCLUSIVE: Comedy writers Armando Iannucci (“The Death of Stalin”) and Simon Blackwell (“Veep”) will pen the screenplay for #Paddington4.



• Director Dougal Wilson (“Paddington in Peru”) is in talks to returnhttps://t.co/skI3d4OF5F pic.twitter.com/v1UCq1Nfjc — Variety (@Variety) May 26, 2026

Работата по проект за мечето Падингтън обаче е на светлинни години от адаптациите по Чарлз Дикенс, телевизионните ситкоми или политическата сатира. Задачата пред сценаристите няма да бъде лесна като пикник със сандвичи с мармалад.

Перфектният баланс между безупречните обноски и вродената доброта на Падингтън с неговата очарователна несръчност и склонност да се забърква в неприятности превърнаха „Падингтън 2“ в истински шедьовър, който за дълъг период от време беше най-високо оцененият филм в историята на сайта Rotten Tomatoes.

В интервю около премиерата на „Падингтън в Перу“, продуцентът Роузи Алисън сподели, че режисьорът Дугал Уилсън е бил избран тогава, защото самият той притежава ценностите и характера на Падингтън. Няма съмнение, че тя е открила същите качества и в лицето на Янучи и Блекуел. В противен случай, както би казало самото мече, ги чакат много „строги погледи“.