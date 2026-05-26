Любопитно

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Над 330 екипа от цялата страна и чужбина преминаха обучителната програма на състезанието, а 30 от тях ще се изправят пред жури от инвеститори и предприемачи в последната седмица на май

26 май 2026, 14:26
„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

К онкурсът „Най-добър младежки стартъп в България 2026" навлиза във финалната си и най-важна фаза - финалите по категории и официалната церемония по награждаването. След интензивна тримесечна програма, в която се включиха 333 екипа от цяла България и чужбина, жури ще оценява най-добрите 30 отбора в три категории.

Състезанието се провежда за пета поредна година и се организира от Фонд на фондовете и СУ “Св. Климент Охридски”, с партньори Founders Institute, Стопански факултет към СУ и Европейската комисия в България, както и под патронажа на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Финалните презентации ще се проведат през последната седмица на май в София. Презентациите в категорията Business Stars за проекти в сферата на малкия бизнес ще се състоят в ОББ Милениум на 26 май с партньор Обединена българска банка. Финалите за категория Future Unicorns за технологични стартъпи с потенциал за мащабиране и за категория SDG Dragons за иновативни решения, насочени към Целите за устойчиво развитие на ООН ще се проведат съответно на 28 и 29 май в The Venue с партньори София Тех Парк и Клийнтех България.

Младежи на възраст 18-29 години ще застанат пред експертно жури от инвеститори и предприемачи. Екипите ще бъдат оценявани от представители на партньорите: ОББ, Vitosha Ventures 2, Ballena Ventures, Innovation Capital, New Vision 3, Silverline Capital, SIS Credit, The Edge, BCause, Европейската комисия, Столична община, Клийнтех България, Българска фондова борса, Стопански факултет на СУ и др.

Официалната церемония по награждаването на трите най-силни стартъпа от всяка категория ще се състои на 10 юни 2026 г. Събитието ще събере участниците, партньорите на конкурса, медии, академичната и научна общност, както и представители на министерства и други институции.

От старта на конкурса през февруари досега участниците преминаха през цялостна обучителна програма, включваща онлайн обучения, присъствени уъркшопи, предприемачески игри и нетуъркинг срещи. Повече от 20 ментори - успешни предприемачи, експерти от секторни асоциации и инвестиционни фондове, ги напътстваха на всяка стъпка, а над 70 партниращи организации осигуриха поле за изява, контакти и реализация чрез над 50 уебинара и присъствени събития. Програмата покри всички ключови етапи: от генериране и валидиране на бизнес идея, изграждане на екип и бизнес план, разработване на продукт и маркетинг - до работа с инвеститори и възможности за финансиране.

Медиен партньор на конкурса тази година са Net Info и NOVA, както и медиите в групата на Nova Broadcasting. В качеството си на основен медиен партньор, Нет Инфо и NOVA подготвят и специална изненада за участниците в тазгодишното издание.

Всички 30 финалисти ще получат възможност да представят проектите си пред аудиторията на медийната група, а предстои да бъде обявена и допълнителна награда „Public Spotlight Award“, чийто носител ще бъде определен чрез вот на публиката. Повече детайли за начина, по който всеки ще може да подкрепи своя фаворит и да даде гласа си за най-вдъхновяващия стартъп, ще бъдат разкрити в дните около финалите.

стартъп предприемачество младежки стартъп България бизнес иновации устойчиво развитие
Последвайте ни
Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

Нетаняху влезе в болница

Нетаняху влезе в болница

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 22 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 19 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 18 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 41 минути

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Свят Преди 46 минути

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

България Преди 1 час

Служители на местната администрация отстранили дървото от района на детския кът

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

България Преди 1 час

На местопроизшествието се извършва оглед

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

България Преди 1 час

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Любопитно Преди 2 часа

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Свят Преди 2 часа

Осем департамента в западната част на страната са обявили оранжев код за опасно горещо време

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Свят Преди 2 часа

В първия си голям документ Светият отец направи стряскащ паралел между технологиите и робството, като поиска историческо извинение за миналото на Католическата църква

Снимката е илюстративна

Парадокс: Военната мощ на САЩ зависи от метал, чието производство се контролира от Китай

Свят Преди 2 часа

За производството на нови ракети Tomahawk, Patriot и други прецизни боеприпаси е необходимо значително количество волфрам

Деца и възрастни са загинали след тежка катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия

Деца и възрастни са загинали след тежка катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия

Свят Преди 3 часа

По време на сблъсъка в микробуса са се намирали девет души

,

„Заешки дупки навсякъде“: Защо планът на Тръмп за Куба плаши бизнеса

Свят Преди 3 часа

Белият дом иска да свали комунистическия режим в Хавана, но инвеститорите се страхуват от огромните икономически и правни лабиринти на острова

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на пътя между Димово и село Арчар

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Свят Преди 3 часа

Трагедията се е разиграла пред очите на съпруга ѝ, докато двамата са вечеряли на тераса край езеро в Южна Каролина

<p>Надлез рухна в Сеул и уби трима инспектори</p>

Трима души загинаха при срутване на надлез в Сеул

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал по време на проверка за безопасност на конструкция, подготвяна за събаряне.

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

България Преди 3 часа

Пострадалото 4-годишно дете е прегледано в МБАЛ – Смолян и е освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

България Преди 3 часа

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Джокович и дъщеря му взривиха TikTok с танц на „Бангаранга“

Edna.bg

Марта Вачкова показа приказни кадри от Албания

Edna.bg

Сдружение „ПФК Ботев“: Ботев Пловдив не може да бъде гост в собствения си дом

Gong.bg

Сабаленка с успешен старт на „Ролан Гарос“

Gong.bg

Издирват две деца във Варна

Nova.bg

Водният ад в Севлиево взе жертва, откриха тялото на издирвания мъж

Nova.bg