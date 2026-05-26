„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

К онкурсът „Най-добър младежки стартъп в България 2026" навлиза във финалната си и най-важна фаза - финалите по категории и официалната церемония по награждаването. След интензивна тримесечна програма, в която се включиха 333 екипа от цяла България и чужбина, жури ще оценява най-добрите 30 отбора в три категории.

Състезанието се провежда за пета поредна година и се организира от Фонд на фондовете и СУ “Св. Климент Охридски”, с партньори Founders Institute, Стопански факултет към СУ и Европейската комисия в България, както и под патронажа на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Финалните презентации ще се проведат през последната седмица на май в София. Презентациите в категорията Business Stars за проекти в сферата на малкия бизнес ще се състоят в ОББ Милениум на 26 май с партньор Обединена българска банка. Финалите за категория Future Unicorns за технологични стартъпи с потенциал за мащабиране и за категория SDG Dragons за иновативни решения, насочени към Целите за устойчиво развитие на ООН ще се проведат съответно на 28 и 29 май в The Venue с партньори София Тех Парк и Клийнтех България.

Младежи на възраст 18-29 години ще застанат пред експертно жури от инвеститори и предприемачи. Екипите ще бъдат оценявани от представители на партньорите: ОББ, Vitosha Ventures 2, Ballena Ventures, Innovation Capital, New Vision 3, Silverline Capital, SIS Credit, The Edge, BCause, Европейската комисия, Столична община, Клийнтех България, Българска фондова борса, Стопански факултет на СУ и др.

Официалната церемония по награждаването на трите най-силни стартъпа от всяка категория ще се състои на 10 юни 2026 г. Събитието ще събере участниците, партньорите на конкурса, медии, академичната и научна общност, както и представители на министерства и други институции.

От старта на конкурса през февруари досега участниците преминаха през цялостна обучителна програма, включваща онлайн обучения, присъствени уъркшопи, предприемачески игри и нетуъркинг срещи. Повече от 20 ментори - успешни предприемачи, експерти от секторни асоциации и инвестиционни фондове, ги напътстваха на всяка стъпка, а над 70 партниращи организации осигуриха поле за изява, контакти и реализация чрез над 50 уебинара и присъствени събития. Програмата покри всички ключови етапи: от генериране и валидиране на бизнес идея, изграждане на екип и бизнес план, разработване на продукт и маркетинг - до работа с инвеститори и възможности за финансиране.

Медиен партньор на конкурса тази година са Net Info и NOVA, както и медиите в групата на Nova Broadcasting. В качеството си на основен медиен партньор, Нет Инфо и NOVA подготвят и специална изненада за участниците в тазгодишното издание.

Всички 30 финалисти ще получат възможност да представят проектите си пред аудиторията на медийната група, а предстои да бъде обявена и допълнителна награда „Public Spotlight Award“, чийто носител ще бъде определен чрез вот на публиката. Повече детайли за начина, по който всеки ще може да подкрепи своя фаворит и да даде гласа си за най-вдъхновяващия стартъп, ще бъдат разкрити в дните около финалите.