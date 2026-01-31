Свят

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

22-кратният шампион от Големия шлем, който се оттегли през 2024, ще бъде на трибуните за мегасблъсъка утре от 10:30 часа наше време

31 януари 2026, 16:15
Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала
Източник: Getty Images

Р афаел Надал заяви, че има "огромен респект" към стария си съперник Новак Джокович, но изрази мнение, че сънародникът му Карлос Алкарас е фаворит за титлата на Аустрелиън Оупън в неделя.

22-кратният шампион от Големия шлем, който се оттегли през 2024, ще бъде на трибуните за мегасблъсъка утре от 10:30 часа наше време.

"Мисля, че Карлос е фаворит. Той е млад, има енергията и е в пика на кариерата си. Но, Новак си е Новак. Той е много специален играч. Не знам дали Новак е губил финал тук. Винаги е предизвикателно и той обича предизвикателствата. Но, фаворит е Карлос, поне по мое мнение", сподели Рафа за Channel Nine.

Говорейки отделно за вестник Melbourne Age, Надал сподели, че за него е "положително", че хора като Джокович продължават да са конкурентни на Алкарас и Яник Синер, който беше победен от сърбина вчера на полуфиналите в пет сета. Джокера не е губил нито веднъж на финал в Мелбърн - 10/10.

"Смятам, че той е тук поради една-единствена причина - защото ако аз не се контузя, вероятно и аз ще бъда тук. Когато обичаш тениса, ако не си контузен и достатъчно изморен психически, защо да не си тук? Мисля, че това е положителен знак за отдаденост и издръжливост. Новак не е в пика си по обективни причини, но все още е много, много конкурентен на възраст, на която е трудно даден играч да бъде. Така че, огромен респект".

38-годишният Джокович ще се бори да стане най-възрастният шампион на Аустрелиън Оупън. Досега рекордът се държи от Кен Розуол, който триумфира през 1972, когато бе на 37 години. Ноле иска да стане и първият в историята с 25 титли от Шлема - в момента по 24 имат той и Маргарет Корт, която също се очаква да гледа финала между него и Алкарас на живо.

Източник: БГНЕД    
