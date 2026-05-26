Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

О ДМВР – Варна съобщи, че 12-годишната Катерина Татова и нейният брат, 11-годишния Кирил Татов от Варна са в неизвестност.

Децата за последно са видени в неделя около 13:00 – 13:30 ч, предава "Фокус".

Възможно е да не се придвижват заедно.

Катерина е била облечена с розов клин, дънково яке и бели маратонки

Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

Кирил е бил с оранжева блузка, бяла риза, дънки, бели маратонки и черна чантичка на кръста

Децата са обявени за общодържавно издирване.

При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.