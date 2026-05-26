Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

На местопроизшествието се извършва оглед

26 май 2026, 13:40
Източник: БГНЕС

Т ялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В операцията са участвали служители на ОДМВР – Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на РДПБЗН – Габрово. За обследване на района е бил използван и дрон.

По информация на МВР тялото на мъжа е намерено на приблизително 4 километра от мястото, където за последно е бил забелязан.

На местопроизшествието се извършва оглед.

Припомняме, че потопът край Севлиево беше предизвикан от интензивни валежи, довели до рязко покачване на нивата на реките и наводнения в няколко общини в област Габрово. Най-тежко засегнати бяха районите на Севлиево, Габрово, Дряново и Трявна.

На 23 май областният управител обяви бедствено положение за цялата област Габрово след извънредно заседание на кризисния щаб. Причината бяха обилните валежи, прелелите реки и сериозните наводнения в четирите общини.

В самото Севлиево ситуацията бе определена като най-тежка в региона. Наводнена беше индустриалната зона на града, като са засегнати предприятия и производствени бази. На място бяха извършени огледи от представители на МВР, пожарната, областната и общинската власт.

Заради придошлите води беше затворен пътят Габрово - Севлиево в местността „Чакала“, а движението бе пренасочено по обходни маршрути през Сенник и Вран. От общината призоваха хората в крайречните райони да напуснат домовете си при възможност, а по-късно започна и набиране на доброволци за изграждане на диги.

Както по-рано съобщихме, в Севлиево са евакуирани около 25 души, а авария по водопровод оставя част от населението без вода. По-късно медии съобщават и за откъснат участък от водопровод с дължина 87 метра, което допълнително усложнява ситуацията.

Габрово Севлиево наводнение издирване МВР Георги Карапенев бедствие новини България инцидент
