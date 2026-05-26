Любопитно

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

26 май 2026, 13:13
Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра
Източник: Vivacom

Vivacom GAME ON 2026 стартира с най-мащабния и зрелищен сезон досега, който ще пренесе феновете в супергеройска вселена. Новото издание надгражда формата с изцяло нова визуална идентичност, мобилна игра, нов сезон на любимия YouTube сериал и още повече интерактивни преживявания.

За първи път в турнира две вселени се срещат в една – Vivacom GAME ON 2026 влиза в света на родните митични супергерои от поредицата за деца „Кало Змея“ на Милен Хальов чрез първата мобилна игра, създадена специално за турнира. Феновете ще могат активно да участват в надпреварата, като събират точки и специални токени в играта в подкрепа на любимия си отбор в битката за титлата FIBER CHAMP на България. Играта на Vivacom GAME ON “Кало Змея: Гръм & Run” ще бъде налична безплатно за Android и iOS съвсем скоро.

Източник: Vivacom

„Vivacom GAME ON отдавна е много повече от гейминг турнир. Това е дигитална платформа, която събира гейминг културата, онлайн развлеченията и най-популярните лица от интернет пространството в едно общо изживяване за феновете. Защото, колкото и безгранични да са възможностите на технологиите, истинската им сила е в хората. С тази идея, тази година надграждаме проекта и поставяме публиката в центъра – като активен участник, който може да преобърне резултата“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион. След като триумфира във VIVACOM GAME ON през миналия сезон, Криската отново е в играта, за да защити титлата си в най-непредвидимото и зрелищно издание досега.

„Тази година създаваме много по-разширена дигитална екосистема около Vivacom GAME ON. Освен повече видео съдържание и нови стрийминг формати, феновете ще могат да взаимодействат с любимите си участници по нови и много по-интерактивни начини. Публиката вече не е просто зрител – тя играе заедно с любимите си стриймъри и инфлуенсъри и пряко влияе върху определянето на резултатите на отборите. Искаме аудиторията да бъде реална част от историята и супергеройската мисия на сезона“, допълва Ангела Ангелова, Мениджър „Управление на съдържание и социални медии“ във Vivacom.

Vivacom GAME ON 2026 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения. Мобилната игра е разработена съвместно с екипа на Chase A Cloud и е най-новото попълнение във вселената на "Кало Змея", чиято мисия е да върне културното ни наследство в живота на българските деца чрез модерни приключенски истории от световно качество.

Миналогодишното издание на турнира се утвърди като една от най-големите гейминг продукции в България, достигайки над 500 000 гледания онлайн и близо 900 фенове на живо по време на големия финал. Една от най-запомнящите се изненади беше дигиталната реплика на крепостта Царевец в мащаб 1:1, която се превърна в емблематичен момент за сезона. Първото издание на Vivacom GAME ON събра над 350 000 онлайн стрийма и постави световен рекорд на Гинес за най-много хора, играещи едновременно Pong по време на големия финал пред ноември 2024.

Най-интересните моменти от Vivacom GAME ON 2025 може да видите тук.

Екипът на Vivacom GAME ON 2026 подготвя още много изненади, нови супергеройски мисии и неочаквани обрати, които ще бъдат разкривани поетапно през целия сезон.

Повече информация за турнира вижте тук.

Източник: Vivacom GAME ON 2026    
Vivacom GAME ON 2026 гейминг турнир Кало Змея мобилна игра FIBER CHAMP български стриймъри
Последвайте ни
“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

carmarket.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 20 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 17 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 17 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Свят Преди 1 час

Осем департамента в западната част на страната са обявили оранжев код за опасно горещо време

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Свят Преди 1 час

В първия си голям документ Светият отец направи стряскащ паралел между технологиите и робството, като поиска историческо извинение за миналото на Католическата църква

,

„Заешки дупки навсякъде“: Защо планът на Тръмп за Куба плаши бизнеса

Свят Преди 1 час

Белият дом иска да свали комунистическия режим в Хавана, но инвеститорите се страхуват от огромните икономически и правни лабиринти на острова

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Свят Преди 1 час

Трагедията се е разиграла пред очите на съпруга ѝ, докато двамата са вечеряли на тераса край езеро в Южна Каролина

<p>Надлез рухна в Сеул и уби трима инспектори</p>

Трима души загинаха при срутване на надлез в Сеул

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал по време на проверка за безопасност на конструкция, подготвяна за събаряне.

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

България Преди 2 часа

Пострадалото 4-годишно дете е прегледано в МБАЛ – Смолян и е освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

България Преди 2 часа

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

България Преди 2 часа

Въоръженият мъж викал „Ще ви изкормя!“ и гонил служителите, а при ареста заплашил да наръга и униформен инспектор. Съдът го остави за постоянно в ареста

<p>&quot;Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх&quot;</p>

Албанският премиер: Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх

Свят Преди 2 часа

Рама посочи, че днешна Албания е по-близо от всякога до членство в ЕС

.

Кой ще контролира AI бъдещето — държавите, Big Tech… или най-бързите?

Любопитно Преди 2 часа

AI не чака. Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

България Преди 2 часа

По първоначална информация е надценила силите си, а ниските температура на водата допълнително затруднили ситуацията, посочват от полицията

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Любопитно Преди 2 часа

Седмицата на пролетните търгове в Ню Йорк пренаписа историята на пазара на изкуство. Енергичното наддаване за колекциите на емблематични меценати донесе рекордни суми, а шедьоври на Джаксън Полък, Бранкузи и Марк Ротко достигнаха космически цени

<p>Откриха гранати в училище в Сърбия</p>

Откриха гранати в училище в Сърбия, 500 ученици евакуирани

България Преди 2 часа

Взривните устройства са намерени в начално училище „Бранко Радичевич“ в град Бор

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Любопитно Преди 2 часа

Докато моделът приема инцидента с усмивка, певецът доказа за пореден път защо е перфектният партньор в живота и на червения килим

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

България Преди 3 часа

МВР обяви война на наркотиците - „безкомпромисни мерки“

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Любопитно Преди 3 часа

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер в списъка на „Сънди Таймс“ за 2026 г. Заедно с Виктория притежават 1,185 млрд. лири. Скокът се дължи на клуба му „Интер Маями“ и Лионел Меси. Втори в спорта е само зад Бърни Екълстоун

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Как интернет омразата промени живота на Ан Хатауей

Edna.bg

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Edna.bg

Тихомир Иванов пред завръщане след лагер в Кипър

Gong.bg

Агентът на Хулиан Алварес вся смут с публикация - приближава ли се звездата до Барселона?

Gong.bg

Кран изпусна купола на храм в софийско село (ВИДЕО)

Nova.bg

Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Nova.bg