Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Ж ена е починала, след като е била ударена от чадър за вътрешен двор по време на силен вятър в ресторант край езеро в Южна Каролина по време на уикенда за Деня на паметта (Memorial Day), съобщиха официални лица.

Инцидентът е станал в събота вечерта в ресторант край езерото Марион в Съмъртън, информират властите.

Жената и съпругът ѝ са вечеряли на терасата на ресторанта, „когато внезапен силен вятър е издухал чадър от маса“, удряйки жената в областта на главата и шията, се казва в изявление от съдебна медицина в окръг Кларъндън.

Пристигналите на място спасителни екипи са открили жената в безсъзнание с разкъсни рани в областта на главата и шията, като смъртта ѝ е обявена на самото място, според информация от службата на патолога.

Жертвата е жена от Хюджър, Южна Каролина, уточняват оттам. Аутопсията е насрочена за сряда в Медицинския университет на Южна Каролина в Чарлстън.

Смъртта се разследва като нещастен случай, добавиха от службата на патолога.

Ресторантът, "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator", потвърди, че инцидентът е станал в техния обект по време на „внезапно извънредно метеорологично явление край езерото Марион“.

„Това дълбоко засегна много хора в нашата общност, включително гости, персонал, спасителни екипи и всички замесени“, се казва в изявление на ресторанта в социалните мрежи в неделя. „От уважение към семейството и засегнатите, молим за непрестанни молитви, състрадание и уединение в този изключително труден момент“.

От ресторанта допълниха, че в понеделник са провели сесия за оказване на подкрепа съвместно с властите, свещеници и други лица за хората, засегнати от „трагичния“ инцидент.

„Това оказа влияние върху много хора – включително служители, гости, първа помощ, семейства и членове на общността – и сме благодарни за постоянната подкрепа, молитви, разбиране и насърчение, които се показват в целия регион“, се казва още в изявлението.