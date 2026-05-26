Деца и възрастни са загинали след тежка катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия

Н яколко души са загинали, след като влак се е сблъскал с училищен автобус в Белгия, съобщава BBC .

Катастрофата е станала тази сутрин в провинция Източна Фландрия, предава Sky News .

Засега властите не съобщават официално колко са жертвите и дали има ранени.

Две деца и двама възрастни са загинали.

По време на сблъсъка в превозното средство са се намирали девет души.

Полицията е потвърдила пред местни издания, че в автобуса са пътували:

шофьорът;

придружител и

седем деца.

Източник: БТА

Според VRT NWS децата са посещавали училище за ученици със специални образователни потребности.

На мястото са изпратени екипи на спешна помощ и полиция, а разследването на причините за инцидента продължава.

Министърът на правосъдието на Белгия Анелиз Верлинден заяви, че „думите не достигат“, след трагичния сблъсък между влак и училищен микробус.

В публикация в социалните мрежи тя написа:

„Моите най-искрени съболезнования са към всички жертви, към децата, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия днес. Пожелавам на всички много топлина и близост“.

Министърът благодари и на службите за спешна помощ и полицията за бързата им реакция и усилията им на мястото на инцидента.

„Благодаря на екипите за спешна помощ и на полицията за бързата намеса и непрекъснатата им работа на терен. Прокуратурата, разбира се, също продължава да следи случая“, добави Верлинден.

Woorden schieten tekort bij het ongeval in Buggenhout, waarbij een trein en een schoolbus betrokken waren. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) May 26, 2026

Министърът на вътрешните работи на Белгия Бернар Куинтен също изрази съболезнования след трагичния сблъсък.

В публикация в социалните мрежи той заяви:

„Мислите ми са с жертвите и техните близки. Пожелавам много сили на ранените. Благодаря на нашите служби за спешна помощ за бързата им реакция на място“, написа Куинтен.

🇧🇪 Un car scolaire a été percuté par un train mardi matin à Buggenhout, dans le nord de la Belgique. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin fait état de plusieurs victimes. "Je souhaite beaucoup de courage aux blessés", a-t-il écrit sur X. pic.twitter.com/TlQjvgK4pJ — Agence France-Presse (@afpfr) May 26, 2026

Камери за видеонаблюдение показват, че бариерите на железопътния прелез, където е станал фаталният сблъсък между влак и училищен автобус, са били спуснати, съобщават белгийски медии.

Според VRT NWS „бариерата е била спусната, а светофарите са светели в червено“, когато влакът е ударил автобуса, превозващ ученици.

Томас Баекен от белгийския железопътен оператор заяви пред медията:

„Сблъсъкът е станал в 8:08 часа. Кадрите показват, че бариерите са били спуснати, а светофарите червени. Не знаем как е могъл да се случи инцидентът. Това предстои да бъде разследвано от полицията и прокуратурата“.

Той добави, че железопътната компания съдейства на властите, за да бъде „изяснено как се е стигнало до тази трагична катастрофа“.

По думите му машинистът е задействал спирачките преди удара, включително аварийната спирачна система на влака.

Министърът на транспорта на Белгия Жан-Люк Крюке потвърди, че при сблъсъка между влак и училищен автобус са загинали няколко души.

Според негови изявления, цитирани от RTL, жертвите са две тийнейджърки, шофьорът на автобуса и друг възрастен човек, за когото се смята, че е бил придружител на децата.

Министърът определи инцидента като „трагичен“.