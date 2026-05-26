Свят

Деца и възрастни са загинали след тежка катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия

По време на сблъсъка в микробуса са се намирали девет души

Обновена преди 48 минути / 26 май 2026, 12:34
Деца и възрастни са загинали след тежка катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия
Източник: БТА

Н яколко души са загинали, след като влак се е сблъскал с училищен автобус в Белгия, съобщава BBC.

Катастрофата е станала тази сутрин в провинция Източна Фландрия, предава Sky News.

Засега властите не съобщават официално колко са жертвите и дали има ранени.

Две деца и двама възрастни са загинали.

По време на сблъсъка в превозното средство са се намирали девет души.

Полицията е потвърдила пред местни издания, че в автобуса са пътували:

  • шофьорът;
  • придружител и
  • седем деца.
Източник: БТА

Според VRT NWS децата са посещавали училище за ученици със специални образователни потребности.

На мястото са изпратени екипи на спешна помощ и полиция, а разследването на причините за инцидента продължава.

Министърът на правосъдието на Белгия Анелиз Верлинден заяви, че „думите не достигат“, след трагичния сблъсък между влак и училищен микробус.

В публикация в социалните мрежи тя написа:

„Моите най-искрени съболезнования са към всички жертви, към децата, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия днес. Пожелавам на всички много топлина и близост“.

Министърът благодари и на службите за спешна помощ и полицията за бързата им реакция и усилията им на мястото на инцидента.

„Благодаря на екипите за спешна помощ и на полицията за бързата намеса и непрекъснатата им работа на терен. Прокуратурата, разбира се, също продължава да следи случая“, добави Верлинден.

Министърът на вътрешните работи на Белгия Бернар Куинтен също изрази съболезнования след трагичния сблъсък.

В публикация в социалните мрежи той заяви:

„Мислите ми са с жертвите и техните близки. Пожелавам много сили на ранените. Благодаря на нашите служби за спешна помощ за бързата им реакция на място“, написа Куинтен.

Камери за видеонаблюдение показват, че бариерите на железопътния прелез, където е станал фаталният сблъсък между влак и училищен автобус, са били спуснати, съобщават белгийски медии.

Според VRT NWS „бариерата е била спусната, а светофарите са светели в червено“, когато влакът е ударил автобуса, превозващ ученици.

Томас Баекен от белгийския железопътен оператор заяви пред медията:

„Сблъсъкът е станал в 8:08 часа. Кадрите показват, че бариерите са били спуснати, а светофарите червени. Не знаем как е могъл да се случи инцидентът. Това предстои да бъде разследвано от полицията и прокуратурата“.

Той добави, че железопътната компания съдейства на властите, за да бъде „изяснено как се е стигнало до тази трагична катастрофа“.

По думите му машинистът е задействал спирачките преди удара, включително аварийната спирачна система на влака. 

Министърът на транспорта на Белгия Жан-Люк Крюке потвърди, че при сблъсъка между влак и училищен автобус са загинали няколко души.

Според негови изявления, цитирани от RTL, жертвите са две тийнейджърки, шофьорът на автобуса и друг възрастен човек, за когото се смята, че е бил придружител на децата.

Министърът определи инцидента като „трагичен“.

Вижте повече в нашата галерия:

Първи кадри от тежката катастрофа между автобус и влак в Белгия
9 снимки
Белгия катастрофа автобус и влак
Белгия катастрофа автобус и влак
Белгия катастрофа автобус и влак
Белгия катастрофа автобус и влак
Белгия влакова катастрофа училищен микробус пътен инцидент жертви Бюгенхут железопътен прелез трагедия спешна помощ разследване
Последвайте ни

По темата

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

pariteni.bg
Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

carmarket.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 20 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 17 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 17 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Любопитно Преди 52 минути

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Свят Преди 1 час

В първия си голям документ Светият отец направи стряскащ паралел между технологиите и робството, като поиска историческо извинение за миналото на Католическата църква

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на пътя между Димово и село Арчар

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Свят Преди 1 час

Трагедията се е разиграла пред очите на съпруга ѝ, докато двамата са вечеряли на тераса край езеро в Южна Каролина

<p>Надлез рухна в Сеул и уби трима инспектори</p>

Трима души загинаха при срутване на надлез в Сеул

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал по време на проверка за безопасност на конструкция, подготвяна за събаряне.

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

България Преди 2 часа

Пострадалото 4-годишно дете е прегледано в МБАЛ – Смолян и е освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

България Преди 2 часа

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

България Преди 2 часа

Въоръженият мъж викал „Ще ви изкормя!“ и гонил служителите, а при ареста заплашил да наръга и униформен инспектор. Съдът го остави за постоянно в ареста

<p>&quot;Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх&quot;</p>

Албанският премиер: Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх

Свят Преди 2 часа

Рама посочи, че днешна Албания е по-близо от всякога до членство в ЕС

.

Кой ще контролира AI бъдещето — държавите, Big Tech… или най-бързите?

Любопитно Преди 2 часа

AI не чака. Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

България Преди 2 часа

По първоначална информация е надценила силите си, а ниските температура на водата допълнително затруднили ситуацията, посочват от полицията

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Любопитно Преди 2 часа

Седмицата на пролетните търгове в Ню Йорк пренаписа историята на пазара на изкуство. Енергичното наддаване за колекциите на емблематични меценати донесе рекордни суми, а шедьоври на Джаксън Полък, Бранкузи и Марк Ротко достигнаха космически цени

<p>Откриха гранати в училище в Сърбия</p>

Откриха гранати в училище в Сърбия, 500 ученици евакуирани

България Преди 2 часа

Взривните устройства са намерени в начално училище „Бранко Радичевич“ в град Бор

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Любопитно Преди 2 часа

Докато моделът приема инцидента с усмивка, певецът доказа за пореден път защо е перфектният партньор в живота и на червения килим

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

България Преди 3 часа

МВР обяви война на наркотиците - „безкомпромисни мерки“

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Любопитно Преди 3 часа

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер в списъка на „Сънди Таймс“ за 2026 г. Заедно с Виктория притежават 1,185 млрд. лири. Скокът се дължи на клуба му „Интер Маями“ и Лионел Меси. Втори в спорта е само зад Бърни Екълстоун

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Как интернет омразата промени живота на Ан Хатауей

Edna.bg

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Edna.bg

Тихомир Иванов пред завръщане след лагер в Кипър

Gong.bg

Агентът на Хулиан Алварес вся смут с публикация - приближава ли се звездата до Барселона?

Gong.bg

Кран изпусна купола на храм в софийско село (ВИДЕО)

Nova.bg

Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Nova.bg