Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Н еуспешен опит за сваляне на купола на камбанарията на храм „Св. Николай Мирликийски“ в село Голема Раковица, община Елин Пелин, предизвика вълна от коментари и недоволство в социалните мрежи. За случая съобщиха от "Фейсбук" страницата „с. Голема Раковица“.

Направен е опит за демонтаж на купола на църковната камбанария, който обаче е завършил неуспешно.

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи, като на видеото се вижда как конструкцията е издигната във въздуха, но малко след отделянето ѝ започва да се накланя, губи стабилност и впоследствие пада на земята.

От публикацията не става какви са причините за предприетите действия.

Случаят предизвика остра обществена реакция, а потребители в социалните мрежи изразиха възмущение от случилото се. Сред коментарите се открои и този на Антон Цеков, който написа:

„Те това е огледало на управляващи, огледало на образование и култура! Хора, само ще разваляме ли през този 21 век? Това ли остана най-здравото качество от 500 г. османско владичество, та тръгнахме да събаряме и унищожаваме всички културни дадености!“

Църквата е на 169 години и е паметник на културата. Опожарена е по време на Априлското въстание и възстановена след това. В храма се съхраняват икони, лично дарени и подписани от княз Дондуков.