Нетаняху влезе в болница

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху беше приет в болница „Хадаса Ейн Керем“ в понеделник вечерта за стоматологична процедура, според неговия говорител. Естеството на лечението не беше разкрито.

Нетаняху е обявен за здрав, след като е крил проблема си по време на войната в Иран, предава „Йерусалим поуст“.

Той свидетелства по-рано този месец, че медицинското му състояние е „добро“, даже „отлично“, докато свидетелства по делото за клевета, което заведе срещу адвоката Гьонен Бен Ицхак и журналистите Ури Мисгав и Бен Каспит заради публикации, отнасящи се до неговата физическа форма.

„Медицинското ми състояние е добро, а някои казват и отлично“, заяви Нетаняху: „Не съм страдал от рак на панкреаса. Ако беше така, вече нямаше да съм тук.“

Освен това Нетаняху заяви, че спортува, редовно си прави медицински изследвания и че показателите му са „напълно нормални“ и добави, че е страдал от години от уголемена простата, която е била доброкачествена, включително след операция за намаляването ѝ.

Към края на 2025 г. обаче допълнителен тест показа началото на ранен стадий на раков растеж в простатата, каза той. В случая на Нетаняху туморът е бил много малък, така че вероятността раковите клетки да се разпространят извън жлезата е била много ниска.