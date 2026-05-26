България

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

Инцидентът е станал на пътя между Димово и село Арчар

26 май 2026, 12:18
Ш офьор е напуснал местопроизшествието след катастрофа между два леки автомобила край Димово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на 24 май в 18:34 ч. По данни на полицията лек автомобил, движещ се от Димово към село Арчар, е навлязъл в насрещната лента и е блъснал челно друг лек автомобил.

След удара водачът на едната кола е напуснал местопроизшествието. При инцидента са пострадали 70-годишният шофьор и 45-годишна жена, пътувала във втория автомобил. Двамата са били прегледани в Центъра за спешна медицинска помощ във Видин, като медиците са установили фрактури на ребра. Мъжът е освободен за домашно лечение, а жената е настанена за наблюдение във видинската болница

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. В хода на оперативно-издирвателните действия криминалисти са установили другия водач – 38-годишен мъж от село Рабиша. Той е бил задържан и приведен в ареста на Районното управление в Белоградчик. По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души, а 21 са пострадали.

