Учените имат нова теория за смъртта на ледения човек Йоци

Т ялото на прочутия “леден човек” Йоци е било открито в италианските Алпи Етцал през 1991 г.

Намирането на останките е озадачаваща мистерия, която продължава да е загадка в областта на археологията. Дълго време се е смятало, че Йоци е бил убит, но нови изследвания промениха тази теория.

Otzi the Iceman is a famous natural #mummy first discovered in 1991. A new theory suggests he was a human sacrifice, challenging a decades old theory that he was murdered.https://t.co/p1cJEBER9K