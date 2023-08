Ново проучване: Леденият човек Йоци е бил плешив и с по-тъмен цвят на кожата

П раисторическият леден човек Йоци е имал по-тъмна кожа, отколкото се предполагаше досега, и вероятно е бил плешив, показва ново проучване.

Ötzi, the Iceman, who lived in the Alps over 5,000 years ago and whose body was naturally mummified, was dark-skinned and probably bald, contrary to previous reconstructions, a DNA study finds. It shows that many of his ancestors were farmers from Anatolia https://t.co/5f67s4D02q pic.twitter.com/1oPooZjtZZ — History First (@history1st) August 16, 2023

Изследването е направено от експерти на Института "Макс Планк" за еволюционна антропология в Лайпциг, като в него са участвали и специалисти от Института за изследване на мумиите в Болцано, Италия.

Анализът на генома на най-известната мумия в Европа, която е на повече от 5000 години, също така установи, че предците на Йоци са били родом от Мала Азия.

Леденият човек, чиято възраст в момента на смъртта му е била около 45 години, е имал доста рядка коса.

Гените му са показали, че е бил предразположен към оплешивяване, което би могло да обясни и "защо по мумията не е открита почти никаква коса", казва съавторът на проучването Алберт Зинк от института в Болцано.

Изследователите досега смятаха, че кожата на мумията е потъмняла по време на съхранението ѝ в лед. Но е вероятно "в голяма степен това да е оригиналният цвят на кожата на Йоци", допълва специалистът.

Oetzi the Iceman has a new look. Decades after the famous glacier mummy was discovered in the Italian Alps, scientists have dug back into his DNA to paint a better picture of the ancient hunter. https://t.co/B4nQKSRuW8 — The Associated Press (@AP) August 16, 2023

Геномът на Ледения човек е разкодиран през 2012 г., но учените използват усъвършенствани методи, за да прецизират анализите си.

Първоначалните изследвания сочеха наличие на генетични следи от степни пастири от Източна Европа.

Според учените от Института "Макс Планк" за еволюционна антропология обаче последните резултати не потвърждават това.

Те по-скоро смятат, че първоначалната проба е била замърсена със съвременна ДНК, което е довело до погрешни заключения.

"Сред стотиците ранни европейци, които са живели по едно и също време с Йоци и чиито геноми вече са налични, неговият геном има повече общи предци с ранните анадолски земеделци, отколкото с европейските", казва Йоханес Краузе, изследовател в Института "Макс Планк" и съавтор на проучването.

Ötzi the iceman had receding hairline and dark skin tone, study reveals https://t.co/4O5dKagE1z — The Guardian (@guardian) August 16, 2023

Затова учените смятат, че Йоци вероятно е произхождал от относително изолирана популация, която е имала много малко контакти с други европейски групи.

Мумията е открита през 1991 г. в ледник в италианските Алпи. Находката предизвика сензация и оттогава учените се опитват да проследят живота на Йоци, като използват най-съвременни технологии.

5300-year-old body of Ötzi the Iceman when it was discovered in 1991.#archaeohistories pic.twitter.com/bQquKtAcVX — Archaeo - Histories (@archeohistories) November 3, 2021

Данните сочат, че е бил висок малко под 1,60 метра, тежал е около 50 кг и е бил убит от стрела.

Йоци се съхранява в хладилна камера в Археологическия музей в Болцано и е магнит за туристите, отбелязва АФП.

