Никол Кидман с ограничителна заповед срещу фотографа, нападнат от бащата на Тейлър Суифт

С тана ясно, че Никол Кидман преди години е получила ограничителна заповед срещу същия папарак, който обвини бащата на Тейлър Суифт в нападение.

Звездата от "Големите малки лъжи" спечели съдебна битка срещу фотографа на свободна практика Бен Макдоналд и неговия приятел Джейми Фосет през януари 2005 г., след като в имота ѝ в Сидни беше открито подслушвателно устройство.

Тогава съдия разпореди те да стоят на поне 60 метра от актрисата и дома ѝ, след като тя заяви, че са я накарали да се страхува за безопасността си и да се чувства като затворник в дома си.

51-годишният фотограф Бен Макдоналд твърди, че е бил нападнат от бащата на Тейлър Суифт, Скот Суифт, във вторник на северния бряг на Сидни.

Папаракът разказва пред Daily Mail, че Тейлър Суифт и баща ѝ си тръгвали от парти на фериботен кей около 2:30 ч., когато Скот Суифт "се запътил" към него и го ударил от лявата страна на лицето.

Photographer accuses Taylor Swift's dad of punching him in the face on Sydney waterfront https://t.co/rN1KKZ3SWu

Макдоналд настоява, че не е направил нищо, за да провокира гнева на Суифт, докато екипът за сигурност на Тейлър отвеждал попзвездата и баща ѝ до колата им, като едновременно с това бутал чадъри в лицата на папараците.

"Вероятно по някаква причина е решил, че трябва да защити дъщеря си", казва той пред изданието. "За 23 години не съм виждал подобно нещо."

Папарашки снимки по време на предполагаемата кавга показват как 34-годишната Тейлър Суифт и Скот се държат един за друг, докато напускат кея, а Тейлър се прикрива с черен чадър.

Кадри, получени от Daily Mail, също показват предполагаемото нападение. Въпреки твърденията на Макдоналд, екипът на Тейлър разказва различна история.

Те казват, че „двама души агресивно се бутали към Тейлър и заплашвали охраната".

Taylor Swift’s rep is responding to an alleged altercation between the singer's dad, Scott Swift, and a photographer in Sydney, Australia.



"Two individuals were aggressively pushing their way towards Taylor," the singer's reps said in a statement.https://t.co/Bd2h7A8K2T pic.twitter.com/hk34iJeZlU