Вътре чуваме сърдечния си ритъм: Най-тихото място на Земята

З вукът на тишината е нещо, което малцина познават истински, но има място, където можете да отидете, ако искате да се запознаете с него. Предупреждаваме ви обаче, че оглушителната тишина на това място може да доведе до странна дезориентация и се смята, че никой не е в състояние да издържи повече от час в тази страховита звукова празнота.

Рекордът на Гинес за най-тихото място на Земята се държи от безшумната тестова камера в лабораториите Орфийлд в Минеаполис, където нивото на фоновия шум е -24,9 децибела. За сравнение, средностатистическият шепот достига 30 децибела, а най-слабият звук, доловим от човешкото ухо, е около 0 децибела.

Sound can be minus decibels. The quietest place on Earth is Microsoft’s anechoic chamber in Redmond, WA, USA, at -20.6 decibels. These anechoic chambers are built out of heavy concrete and brick and are mounted on springs to stop vibrations from getting in through the floor. pic.twitter.com/s9ZRYbb1e8