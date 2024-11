10 ключови елемента в гардероба ни са достатъчни, ето защо

В книгата си „Weniger, Aber Besser“ от 1994 г. германският индустриален дизайнер Дитер Рамс пише, че „добрият дизайн е колкото се може по-малко. По-малко, но по-добре, защото се концентрира върху съществените аспекти“. Той има предвид принципите на продуктовия дизайн, но тази теория може също толкова лесно да се приложи и към гардеробите ни - особено като се има предвид, че през десетилетията след прокламацията на Рамс се наблюдава тревожно ускоряване на количеството дрехи, които купуваме, и свързаното с това понижаване на качеството и издръжливостта. Всяка година в световен мащаб се произвеждат между 80 и 150 милиарда нови облекла, а ние купуваме пет пъти повече дрехи, отколкото през 80-те години на миналия век, като често обличаме дрехите си от седем до десет пъти, преди да ги изхвърлим (36% спад в сравнение с преди 15 години).

(Във видеото може да научите повече за: Манията за дрехи на Кейт Мидълтън)

Това до голяма степен се дължи на разпространението на умело насочени онлайн реклами, на постоянно променящия се цикъл на тенденциите, задвижван от социалните медии, и на разрастващия се пазар на свръхбърза мода, който насърчава купувачите да купуват повече за по-малко пари и да се възползват от краткотрайните, допаминови награди. Въпреки това не може да се отрече, че дрехите имат силата да ни карат да се чувстваме добре.

"Една колекция от основни модели трябва да бъде не само функционална и предназначена да издържи дълго, но и да ви стои безупречно и да ви гарантира, че се чувствате най-добре. Голяма част от модата е свързана с новостите“, казва Тифани Дарк, моден писател и стратег по устойчивост, пред BBC.

Ten key items in our wardrobe is enough – here's why https://t.co/cCnZbRpTkm — Ikuko Mori (@Ana9067) November 18, 2024

„Ние като същества винаги се опитваме да вървим напред и да се обновяваме - независимо дали става дума за нов сезон, новогодишно решение или нова работа. Искаме да се развиваме лично и дрехите са наистина важна част от това“, казва още тя.

И Дарк, който е и временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на Smartworks - благотворителна организация, която предоставя съвети и дарени дрехи на жени за интервюта за работа - е установил, че това все още може да се постигне с манталитета „по-малко е повече“. Това е подход, който е от полза не само за планетата, но и - според обзор на The Journal of Positive Psychology, озаглавен Minimalism, Voluntary Simplicity and Wellbeing - за собственото ни психично здраве. През ноември 2022 г. доклад, публикуван от Института „Горещо или хладно“, разкри, че за да може модната индустрия да постигне глобалната цел за ограничаване на затоплянето до 1,5C до 2030 г., британските потребители трябва да се ангажират да купуват не повече от пет нови дрехи годишно.

Шокирана от тази статистика, Дарк организира станалата вече вирусна кампания „Правилото на петте“, в която приканва другите да се присъединят към нейната мисия да купуват само пет нови артикула годишно (без чорапи и бельо).

„Интересно е, че въпреки че стартирах кампанията по климатични причини, най-огромният отговор от хората, които решиха да се присъединят към мен, беше, че наистина им е писнало да купуват толкова много. Хората имат чувството, че пазаруването им е излязло извън контрол: те са манипулирани да купуват все повече и повече, което в крайна сметка те кара да се чувстваш празен и лишен от средства“, споделя Дарк.

През септември тази година Дарк публикува „Какво да носим и защо“ - книга, която предлага смразяващ стомаха поглед върху вредите, които пристрастяването към пазаруването нанася на планетата, както и как да си съставите съзнателна, постоянно стилна колекция от дрехи, която да ви освободи завинаги от оковите на модния консумизъм - всичко това е събрано от собствения ѝ опит, докато се придържа към Правилото на петте.

Първата стъпка, казва тя, е създаването на капсулен гардероб - набор от основни елементи, които са не само функционални и предназначени да издържат дълго, но и ви стоят безупречно и ви гарантират, че се чувствате най-добре. Привърженик на така нареченото правило 80/20 (според което 80% от гардероба ви се състои от „полезни, основни класически елементи“, а останалите 20% са по-изразителни „елементи на личността“), гардеробът на Дарк се върти около 10 ключови елемента, вариращи от бяла памучна риза и елегантно сако до чифт удобни панталони и закачливо плетиво.

Elevate your look with these 10 must-have wardrobe items... https://t.co/XV5eZtbUgs pic.twitter.com/eQHsSUoAdv — Vanessa Hudgens (@VanessaHudgens) March 14, 2016

„Капсулният ми гардероб е наистина полезен ориентир“, казва тя.

„Разбира се, за всеки е различно, в зависимост от обстоятелствата, работата, климата, в който живеете... но казват, че всъщност носите само 10 или 20 елемента на цикъла във всеки един момент, в зависимост от времето на годината. Така че добра отправна точка е да погледнете нещата, които носите постоянно, които обикновено са супер функционални, и скоро ще измислите свой собствен списък“, казва още тя.

Повечето от десетте й нови покупки през последните две години са били капсулни артикули, обяснява тя, както и чифт категорично нечувани златни панталони и „напълно прозрачна“ черна пола на една кука.

"Редактиране на гардероба"

Друг полезен наръчник за съвестно пазаруване е „ Как да носим всичко“, новата публикация на Кей Барън, моден директор на Net-a-Porter и Mr Porter. С участието на някои от най-големите имена в модата, сред които Сара Джесика Паркър (която говори за обувките), стилистът Лоу Роуч (отговорен за най-емблематичните тоалети на Зендая) и Джоди Търнър Смит (доайен на цветното обличане), книгата превежда читателите през процеса на създаване на перфектния гардероб - от често ужасяващата задача да се намерят подходящите дънки до разбирането на личния ви стил, както и съвети за пазаруване втора употреба, обличане за специални случаи и др.

Според Барън най-доброто начало е да се направи това, което тя е нарекла „редактиране на гардероба“ - задача, която според нея трябва да се изпълни „в добро настроение, с много време и търпение“.

„Изваждате всичко от гардероба си и го пробвате. След това, след като съставите тоалети, съставени от нещата, които обичате да носите, можете да видите какво ви липсва“, споделя Барън.

Тя предлага да направите списък на тези „липсващи“ елементи в телефона си и да го използвате за бъдещите си покупки. Всъщност един от най-добрите съвети на Барън е планирането на бъдещето: „Ако можете да си го позволите, по-добре е да си купите нещо, което ви харесва в този момент, отколкото да пазарувате панически, когато имате краен срок като почивка или сватба. Това е все едно да пазарувате храна, когато сте гладни и с махмурлук; завършва с наистина лоши решения и харчене на много повече пари!“

"Когато преоткриеш нещо невероятно, което вече притежаваш, това е най-хубавото чувство на света", каза Кей Барън.

Create The Ultimate Winter Capsule Wardrobe In 11 Steps https://t.co/M5pas7g1ML — British Vogue (@BritishVogue) November 11, 2024

Редактирането на гардероба има повече от една цел: то също така ви позволява да „пазарувате“ сред съществуващите си покупки.

„Когато преоткриеш нещо невероятно, което вече притежаваш, това е най-хубавото усещане на света“, казва Барън и добавя, че тъй като циклите на тенденциите се въртят много бързо, е добре да запазиш неща като деним.

Дарк също така търси свежи идеи в своя вече съществуващ гардероб.

„Човек носи само 30% от това, което притежава, а аз дори сега нося само 50 или 60% от него. Правилото на петте“ ви вдъхновява да станете много по-креативни и изобретателни. Изведнъж осъзнаваш, че има стари рокли, които не си обличала от години и които можеш да превърнеш в нещо друго“, казва тя.

Тя отбелязва и новите приятелства, които е създала, откакто е започнала кампанията - от шивачката, която ѝ помага с преправянето на дрехите, до екипа на Save Your Wardrobe, който ѝ помага с всичко - от кърпенето на дупки от молци до вдъхването на нов живот на стари дрехи.

Предприятията за отдаване под наем като By Rotation и My Wardrobe HQ също са опция, която и двамата експерти препоръчват, не само за еднократни събития, но и като средство за експериментиране.

„В социалните медии сме залети от стиловете на различни хора - постоянно е ново, ново, ново и е толкова лесно да потънем в него, да се запитаме какъв е собственият ни стил. Наемането под наем е чудесен, неангажиращ начин да опитате нещо“, казва Барън.

Тя също така препоръчва да се започне с малки суми, за да се забавлявате и да изпробвате новата визия, като посочва новия си чифт токчета „Кермит жабокът“ в лайм зелено, за които казва, че „никога не би носила до кожата или лицето си“.

Барън и Дарк не са единствените представители на бранша, които в момента водят кампания за значима промяна, без да жертват радостта, която облеклото може да предизвика. Тази година дизайнерът и съдия от Great British Sewing Bee Патрик Грант издаде книгата Less: Спрете да купувате толкова много боклуци- книга, в която се разглежда възходът на масовото консуматорство и начините, по които „притежаването на по-малко и по-добри неща може да ни направи по-щастливи“. А The Enoughness, нов интересен подкаст на модната редакторка Мелани Рики, разказва на гостите си как изглежда за тях „точното“ (препратка към принципа на Златка) и как постигането на този баланс е подобрило живота им.

Сред интервюираните от Рики досега са шеф-готвачът Йотам Отеленги, който разказва за своя малък кухненски арсенал, и пионерите на устойчивата мода Ая Барбър и Брет Станиланд, които разкриват собствените си методики за възприемане на гардероба, в който по-малко е повече.

„Целта на предаването е постепенно да променим начина си на мислене към това да купуваме по-малко, но по-добре, и да преживеем това като вълнуващо преследване, игра с положителни последици. Спирането на безкрайното желание има невероятно положителен ефект върху всеки друг аспект от живота“, казва Рики пред BBC.

Основният резултат, отбелязва тя, е, че вземате по-добри решения и се чувствате по-добре при вземането им.

„Правенето на стойностни неща изгражда самочувствие, а по-малкото вещи освобождават място за повече пари, повече време за преживяване на живота и повече време за игра с това, което вече имате“, казва тя.

Дарк е напълно съгласен. „Не можеш да продадеш нещо само с факта, че е устойчиво - живеем в общество, в което никой не иска да живее с по-малко. Въпросът е да погледнете какво ще спечелите от този подход, освен положителното му въздействие върху планетата. И това, което бих казал, е, че а) ще спестите куп пари и б) това е наистина интересно упражнение по себепознание. Ограничаването на възможностите ви принуждава да се замислите за това кои сте, докато се движите по света, и как искате да изглеждате, докато го правите, а това е наистина зареждащо“.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase