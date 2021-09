Определиха мястото на американската премиера на "Матрицата: Възкресения"

П ремиерата в САЩ на четвъртия филм от поредицата "Матрицата" - "Матрицата: Възкресения", ще бъде в Сан Франциско на 18 декември, съобщи "Варайъти".

Вижте първия трейлър на "Матрицата: Възкресения" (ВИДЕО)

Градът на премиерната прожекция не е избран случайно - в него в недалечното бъдеще живее главният герой Нео, в образа на когото зрителите отново ще видят актьора Киану Рийвс.

