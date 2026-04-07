„Няма да спите нощем“: Защо Вашингтон крие истината за извънземните?

Е ксперти по извънземни твърдят, че мощен извънземен живот съществува във Вселената, който е извън контрола на всяко правителство, и може да заличи живота на Земята.

След разкритието миналата седмица на представителя от Тенеси Тим Бърчет, че американците „не биха спали нощем от притеснение“, ако знаеха това, за което той е бил информиран относно НЛО, водещи изследователи по темата твърдят, че правителството пази тайни с причина.

„Извънземните разполагат с технология и мощ, които могат да надминат нашата технология и мощ“, каза д-р Дон Дондери, пенсиониран професор от университета Макгил и дългогодишен изследовател на феномена НЛО, пред The New York Post.

„Информираната общественост знае, че НЛО съществуват, че НЛО са напреднали машини, които не знаем как да създадем, и че се управляват от интелигентности, които са технологично по-висши“, добави Дондери, който е и психолог, изследвал човешкото възприятие, както и автор на две книги за извънземни.

Той твърди, че неговите изследвания показват, че извънземната технология е толкова напреднала, че може да унищожи човешката раса за микросекунда, и предупреди, че човечеството няма защита.

„Нито една човешка институция, независимо от размер или форма, от местен съвет до Организацията на обединените нации, няма никакъв технически отговор, който би могъл да попречи на извънземните да правят каквото пожелаят на Земята или с нас. Потенциално сме оставени на тяхната милост“, каза той.

Неговите заключения се основават на комбинация от научен анализ, свидетелски показания и свързани с правителството данни, които той е изследвал и събирал в продължение на десетилетия, според Дондери.

По-рано тази година бившият президент на САЩ Барак Обама предизвика вълнение, когато изглежда потвърди съществуването на извънземни по време на интервю с водещия на подкаста „No Lie“ Брайън Тайлър Коен.

След като беше попитан „Истински ли са извънземните?“, Обама каза: „Те са реални, но не съм ги виждал“. „Не се държат в Зона 51“, добави той. По-късно Обама уточни, че вярва, че извънземни съществуват, но „не е видял доказателства по време на моето президентство“.

Малко след неговото изявление президентът Тръмп обяви, че неговата администрация започва „процеса по идентифициране и публикуване на правителствени файлове, свързани с извънземен живот и извънземни“. „Не знам дали са реални или не“, каза Тръмп пред репортери, когато беше попитан за извънземните. „Но съм срещал сериозни хора, които казват, че има наистина странни неща, които виждат да летят там навън“.

Поредица от високопоставени изслушвания в Конгреса относно НЛО, вече официално наричани Неидентифицирани аномални явления (UAP), бяха проведени през 2023 и 2024 г. в отговор на опасения за националната сигурност и нарастващ натиск за прозрачност.

По време на изслушванията бивши военни и разузнавателни служители свидетелстваха, че правителството на САЩ е възстановило неидентифицирани апарати и може да провежда тайни програми за обратно инженерство, за да подобри собствените си оръжейни способности, въпреки че категорични доказателства за извънземен произход не са били публично потвърдени.

„Правителствените служители отвориха устата си малко за това, което знаят, но не много. Не са навлезли в дълбочина“, каза Дондери.

Служители на Пентагона признаха, че стотици срещи с UAP са били регистрирани от военни пилоти и сензори, но макар много от тях да остават необяснени, няма проверими доказателства за извънземни космически кораби.

Бърчет, член на работната група на Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, твърди, че е бил информиран преди две седмици „по въпрос“, свързан с извънземен живот, който „би подпалил Земята“ и „би разтърсил“ страната, ако стане публичен, но каза, че все пак подкрепя пълното разкриване на информацията.

Въпреки това Шон Къркпатрик, бивш директор на службата на Пентагона за разследване на НЛО, заяви пред The Post, че има „нулево уважение към детинската политика и драматизацията на Бърчет“ в отговор на коментарите на законодателя, направени пред Newsmax.

„Има причина да му бъде отказан достъп до програми от комисиите по разузнаване и отбрана на Камарата на представителите. Работил съм във всички тези агенции и не съм спал спокойно от десетилетия. Нещата, които са притеснителни, са действията, намеренията и способностите на противниците, а не извънземните“, заяви той.

Къркпатрик имаше предвид своите предишни твърдения, че група религиозни конспиративни теоретици за НЛО вътре в американското правителство са подвели и заблудили лидери в Конгреса като Бърчет с фалшиви истории за извънземни, за да получат финансиране от данъкоплатците за своите паранормални инициативи.

В писмо, публикувано на уебсайта на Scientific American след неговата оставка, Къркпатрик каза, че екипът му никога не е открил доказателства за извънземни, но е срещнал „ерозия на критичното мислене“.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс предположи миналия месец, че НЛО всъщност могат да бъдат „демони“, които летят около Земята, като посочи, че древните цивилизации са вярвали, че са имали срещи с такива същества. Ванс, който е приел католицизма през 2019 г., подчерта своята обсебеност от UAP и обеща да „стигне до дъното на въпроса“.

„Когато встъпих в длъжност, бях обсебен от досиетата за НЛО, а после започваш да се занимаваш с икономиката и националната сигурност и подобни неща. Но все още имам три години като вицепрезидент“, каза той. „Не съм успял да отделя достатъчно време, за да го разбера напълно, но ще го направя. Повярвайте ми, обсебен съм от това“, добави вицепрезидентът.