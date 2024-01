"Някои хора чуват това, което виждат": Учените обясняват феномена

М оже би си спомняте, когато през 2017 г., се появи един особено умопомрачителен GIF, който стана изключително популярен, след като озадачи интернет със странната си способност да предизвиква слухови халюцинации. Самият GIF беше безшумен, но въпреки това 70 процента от хората съобщаваха, че могат да го чуят. Какво, за бога, се случи?

Имаме предвид този стълб, който скача и според някои издава тропащ звук всеки път, когато се удари в земята:

