Промяната в погледа може да е първият признак за загуба на слуха

Н ачинът, по който някои хора естествено „слушат“ с очите си може да разкрие ранни признаци на загуба на слуха, според ново изследване.

Обикновено, когато здравен лекар тества пациент за проблеми със слуха, той тества ушите му. Силата на звука, при която пациентите първо възприемат чист тон, се нарича техен праг на чуване и ако тази граница е твърде висока, това може да означава, пациентът се нужда от слухови апарат. Проблемът с този тест обаче е, че той улавя загубата на слуха на човек само около десетилетие след появата на първите признаци.

Изследователи от университета в Торонто и изследователския институт Rotman в Канада са намерили по-добър начин за тестване на слуха.

Експертите наблюдавали очите на редица хора, докато те слушали реч на психолога Ерик Куи и когнитивният невролог Бьорн Херман. Учените са идентифицирали признак на затруднения в слуха.

Колкото повече човек се мъчи да чуе, толкова по-фиксиран е погледът му.

Предишни проучвания показват, че очите не се движат толкова много, когато хората мислят усилено. Например, когато някой тества паметта си, движенията на очите му намаляват, почти сякаш се взират в място в пространството. Проучване установява, че това се отнася и за очите на слушатели, които полагат допълнителни усилия, за да чуят.

Проучването включва три експеримента, при които млади възрастни, които смятат слуха си за здрав, слушат звуци с умерена сила на звука, докато брадичките им са опрени на перваз пред екран на компютър.

Техните зеници и движения на очите са записани по време на опитите.

Първият експеримент възпроизвежда звуци на реч на 26 участници, осеяни с безсмислено бърборене. След всеки рунд на участниците е даван бърз тест за слушане с разбиране, пише Science Alert.

По време на записа на човешка реч екранът пред участниците бил или празен, или показвал фиксиран квадрат.

