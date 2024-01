Невероятно! Наполовина женска, наполовина мъжка птица живее в Колумбия (СНИМКИ/ВИДЕО)

П тица със сини пера отдясно като на мъжките и зелени отляво като на женските е наблюдавана в Колумбия, съобщи АФП.

В статия в сп. Journal of Field Ornithology експертите пишат, че това е първият случай на двустранен гинандроморфизъм, наблюдаван при зелена тангара за повече от 100 години.

Птицата е видяна за пръв път през 2019 г. в департамента Калдас, в северната част на Централна Колумбия.

Това е и първото наблюдение на жив индивид, проявяващ характеристиките на двата пола при този вид. Зелената тангара може да достигне дължина до 14 см. Среща се от Мексико до Бразилия.

"Предполага се, че при птиците това явление е резултат от грешка по време на миозата (клетъчното делене) на яйцеклетката, последвана от двойно оплождане от отделни сперматозоиди", обясняват учените. Подобно състояние понякога се среща и при насекоми и ракообразни.

Жителите на района, където е наблюдавана птицата, са свикнали да виждат зелени женски и сини мъжки да летят, но никога с двата цвята едновременно.

Птицата е заснета от фотографа аматьор Джон Мурийо през 2019 г., който след това я е наблюдавал с експерти.

"Държеше се странно, идваше сама до хранилката. Затова започнахме да я наблюдаваме", пишат учените. "Избягваше другите представители на вида си... Изглежда не е имала шансове да се възпроизведе", допълват те.