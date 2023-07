"Неудобни, но жизненоважни за сюжета": Килиън Мърфи за секс сцените в "Опенхаймер"

К илиън Мърфи не е имал проблеми със заснемането на секс сцените в "Опенхаймер", макар да признава, че това не е било най-удобното преживяване.

47-годишният ирландски актьор разговаря с GQ за образа на физика от проекта "Манхатън" Дж. Робърт Опенхаймер в наскоро излезлия експлозивен биографичен филм на Кристофър Нолан. В интервюто той е попитан дали смята, че сексуалните му сцени с Флорънс Пю са били необходими, за да се разкаже историята.

"Мисля, че те бяха жизненоважни в този филм", отговори Мърфи. "Мисля, че връзката, която той има с (героинята на Пю) Джийн Татлок, е една от най-важните емоционални части на филма. Мисля, че ако те са ключови за историята, значи си заслужават".

Но, уточнява : "Слушайте, никой не обича да ги прави, те са възможно най-неудобната част от работата ни. Но понякога трябва да се справиш с тях."

Това е първият от филмите на Нолан, който включва сексуални сцени; режисьорът е известен с филми като трилогията "Тъмният рицар", "Зачатие", "Тенекия", "Дюнкерк", "Интерстелар" и други, в много от които Мърфи участва в поддържащи роли.

Запитан в интервю за Insider, публикувано миналия месец, дали се притеснява как публиката може да реагира на секс сцените във филма, 52-годишният Нолан отговаря: "Всеки път, когато си отправяш предизвикателство да работиш в области, в които не си работил преди, трябва да си подобаващо нервен и подобаващо внимателен, планиран и подготвен. Когато разглеждате живота на Опенхаймер и историята му, този аспект от живота му, аспектът на неговата сексуалност, начинът му на общуване с жените, чарът, който излъчваше, е съществена част от историята му", добави той.

В неотдавнашно интервю Мърфи обясни, че сексуалните сцени с 27-годишната актриса от "Малки жени" Пю са "написани умишлено" от Нолан и не са включени по "безпричинна" причина.

"Кристофър е знаел, че тези сцени ще донесат на филма рейтинга, който получи. И мисля, че когато ги видите, те са толкова силни. И те не са безпричинни. Те са перфектни. А Флорънс е просто невероятна", казва Мърфи.

Във „Опенхаймер“ Пю се превъплъщава в ролята на Джийн Татлок, любовницата на учения. А според The Hollywood Reporter на места със строги закони за цензура, като Близкия изток и Индия, на Пю е монтирана рокля за голите ѝ сцени.

След излизането на „Опенхаймер“ в петък индийски официални лица също се изказаха за сексуалните сцени на Пю и Мърфи в историческата драма, наричайки ги "язвителна атака срещу индуизма". Удай Махуркар от фондация "Save Culture Save India" (SCSI) изрази чувствата си към филма в социалните медии.

