"Нещата, които никога не си мислиш, че ще видиш": Алигатор си почива на плаж в Алабама

В Алабама има много алигатори. Но колко от тях се радват на ден на плажа, пита Асошиейтед прес.

Агенцията съобщава, че наскоро едно такова животно било забелязано да се носи по вълните край остров Дофин, като се поклащало спокойно близо до печащите се и нагазилите във водата хора.

Мат Харвил, 27-годишен жител на Мобил, се натъкнал на алигатора на 7 май, докато бил на плажа и правел снимки с приятелката си за обявяване на бременност.

Той казва, че влечугото изглежда се е наслаждавало на слънцето и леко разбиващите се вълни, което привлякло няколко плажуващи да го разгледат отблизо - но не прекалено близо.

HANGING LOOSE! Beachgoers in Alabama were surprised to see an alligator riding the waves near shore.



Wildlife officials say gators can sometimes be found swimming in the Gulf of Mexico as they can tolerate a variety of salinity levels. https://t.co/6KqByNkCXR pic.twitter.com/hjsqdHyTp1