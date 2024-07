Кралица Камила се озова в неловка ситуация насред потенциална заплаха

В понеделник крал Чарлз и кралица Камила изпълняваха кралските си задължения в Ню Джърси, когато охраната им ги заведе на безопасно място заради потенциална заплаха.

Кралицата похапваше сладолед, докато кралят беше зает с разговор, но внезапно те бяха прекъснати от охранителите им, които им прошепнаха нещо и незабавно напуснаха събитието.

Малко по-късно Камила стана свидетел на доста конфузна гледка.

Британският крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха на Кралския площад в Сейнт Хелиър, Джърси на 15 юли, за специалните заседания на Щатската асамблея и на Кралския двор по време на двудневното си посещение на Нормандските острови.

The rain didn’t stop Her Majesty Queen Camilla from enjoying the world’s best ice cream! 🍦



It was a privilege for Jersey Dairy to be involved in the Jersey Expo today, showcasing the very best of what Jersey has to offer. 🦪 🇯🇪 🥔 🦀 🍦 🐝 pic.twitter.com/fyW7tDouaC