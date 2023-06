"Не съм имал сексуални взаимоотношения с тази жена" и "Той е непотопяем": Най-известните измами в историята

П ризнайте си: всички сме лъгали понякога. Тук малка измислица, там малко доукрасяване и историята става съвсем друга. Често лъжите не са нищо повече от начин за избягване на неудобството или за заобикаляне на вината. Но в историята има някои наистина прословути примери на безочлива нечестност и измама, които са довели до ужасни последствия, понякога дори трагични както за засегнатите лица, така и за обществото като цяло.

Когато Титаник бил пуснат във водата на 31 май 1911 г., корабостроителите Харланд и Уолф никога не са твърдели, че корабът е непотопяем. Въпреки това, когато служителите на White Star Line били информирани на 15 април 1912 г., че лайнерът се е ударил в айсберг, по време на първото си пътуване, вицепрезидентът на White Star Line Франклин казал: "Ние имаме абсолютно доверие в Титаник. Ние вярваме, че корабът е непотопяем." Повече от 1500 души загинали, след като корабът в крайна сметка потънал.

Троянският кон

#BookIllustrationOfTheDay is by Anthony Lewis for "Atticus the Storyteller's 100 Greek Myths", by @lucycoats (2002). A glorious collection, brilliantly & imaginatively retold, with generous, detailed, fabulous illustrations that bring it all to life. Here's the Trojan Horse!



Един от най-известните митове от Античността е историята за хитростта, използвана от гърците, за да влязат в Троя. Те построили огромен дървен кон, в който скрили войници. Троянците, повярвали, че това е трофей, оставен от техния победен враг и вкарали коня в града си. След като се стъмнило, войниците излезли от коня и отворили портите на Троя, за да влезе и останалата част от гръцката армия. Днес изразът е станал нарицателно за непочтена, голяма измама.

Оръжия за масово унищожение (ОМУ)

Remember how there ended up being no weapons of mass destruction in #Iraq? However, there ended up being about 50 trillion in gold & oil.



Съединените щати, заедно с Обединеното кралство и няколко коалиционни сили, нахлули в Ирак през 2003 г. заради предполагаемото убеждение, че страната, чийто президент бил Саддам Хюсеин, притежавала оръжия за масово унищожение (ОМУ). В Ирак така и никога не са били открити запаси от подобни оръжия.

Берлинската стена



„Никой няма намерение да строи стена“, настоявал източногерманският държавен глава Валтер Улбрихт през юни 1961 г. Два месеца по-късно започнала работата по изграждането на Берлинската стена. Тя била символ на разделение и потисничество, докато най-накрая не била съборена през 1989 г.

Двойничката

#OTD in 1994 a long-running mystery was resolved: DNA tests proved that Anna Anderson was not Grand Duchess Anastasia of Russia, as she had claimed from 1920 – when she attempted suicide in Berlin – until her death in 1984.



Анна Андерсън твърди, че е Анастасия, най-малката дъщеря на руското императорско семейство Романови, които били екзекутирани през 1918 г. от болшевишките революционери. През 1921 г. двойничката на Анастасия била приет в болница, където твърдяла, че е дъщерята на Николай II-ри, избягала от клането. През 1938 г. тя завела неуспешен иск, за да се опита да докаже самоличността си. Андерсън починала през 1984 г. Останките на семейство Романови в крайна сметка били открити и бил направен ДНК тест. От него станало ясно, че гените не съвпадат. По-късно Андерсън била идентифицирана като полска работничка във фабрика на име Франциска Шанцковска.

Пол Маккартни е мъртъв!

Is "Abbey Road" by The Beatles a 10/10 album?



През 1966 г. се появила градска легенда, според която Пол Маккартни починал през ноември същата година и бил заменен от двойник. Слухът бил допълнително подхранен през 1969 г., когато бил издаден албумът "Abbey Road". На обложката се виждало, че Маккартни върви бос и не е в крак с останалите си колеги. Регистрационният номер на VW в снимката съдържал знаците LMW 28IF, като "28IF" показвал възрастта на Маккартни, в случай, че все още бил жив.

По устните ще ни познаете

We need a new age milli vanilli scandal... my body craves it



Германското R&B дуо Фаб Морван и Роб Пилатус, известни като Мили Ванили в края на 80-те и началото на 90-те години, създали скандал в музикалната индустрия, когато станало ясно, че не пеят нито един от вокалите в техните музикални парчета. Хитрината им излязла наяве по време на изпълнение на живо на MTV, когато двамата били хванати, че не пеят докато изпълнявали песента „Girl You Know It’s True“.

Обвинения...!

On this day in 1894, a Jewish officer in the French army by the name of Alfred Dreyfus is falsely convicted of treason for supposedly passing military secrets to Germany. The revelation that he is in fact innocent will later rock France.



Алфред Драйфус, еврейски офицер от френската армия в края на 19 век, бил обвинен в продажба на военни тайни на Германия. Признат за виновен, Драйфус бил затворен за пет години на „Дяволския остров“. По-късно станало ясно, че обвинението се основавало на лъжа, изфабрикувана от майор от френската армия Фердинанд Валсин Естерхази. Случаят разединил Франция, а писателят Емил Зола обвинил армията за ужасното прикриване.

„Голямата лунна измама“

#WyrdWednesday The Great Moon Hoax was a series of articles which New York City'sThe Sun began to publish to describe research of Sir John Herschel.Poe believed that the Hoax had plagiarized his story about a man traveling to the Moon in a hot-air balloon



В поредица от шест статии, публикувани в The Sun, през 1835 г., пишело, че на Луната били открити странни същества, подобни на хората, но с криле на прилепи. Вестникът твърдял, че изтъкнатият астроном сър Джон Хершел е източникът на тази информация. Ричард Лок, репортер, работещ за вестника, по-късно признал за измамата.

Чудовището от Лох Нес



През 1934 г. снимка на така нареченото чудовище от Лох Нес, публикувана в Daily Mail, накарала голяма част от Обединеното кралство да повярва, че праисторическо създание се спотайва в тъмните дълбини на едно от най-живописните езера на Шотландия. Но това била просто една хитрина. „Чудовището“ не било нищо повече от играчка подводница.

Клинтън и Люински

Bill Clinton has oral sex wth Monica Lewinsky in the Oval Office



„Не съм имал сексуални взаимоотношения с тази жена“, настоявал Бил Клинтън през 1998 г. Въпреки това, били открити следи от неговото ДНК в петно върху роклята на стажантка Моника Люински, което било достатъчно красноречиво за действията на президента.

„Енигма“ и екип „Ултра“

The Enigma machine, used by the Nazis to send coded messages, had 158,962,555,217,826,360,000 different possible combinations. Operation Ultra, which Alan Turing was an essential part of, cracked it.



През юни 1941 г. британският математик Алън Тюринг разбил кода на нацистката Енигма, който бил използван за координиране на съобщения за предстоящите атаки на германските подводници срещу уязвими съюзнически корабни конвои в Северния Атлантически океан. След като кодът бил разбит екип Ултра - свръхсекретен разузнавателен екип на съюзниците, захранвали нищо неподозиращите германци с множество лъжливи сведения, за да държат врага далеч от позициите им.