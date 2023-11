Не можаха да намерят истински мъж за това? Ким Кардашиян е обявена за "Мъж на годината" от GQ

М оделът, актриса и предприемач Ким Кардашиян стана "Мъж на годината" на сп. GQ, съобщи знаменитата дама на страницата си в Instagram.

Звездата от американското риалити шоу публикува корицата на изданието, на която позира с разпусната коса в делови костюм.

Kim Kardashian is GQ’s Man of the Year 👨🏻‍💼 pic.twitter.com/m5Cm8Izqbv

Според Daily Mail списанието е обявило предприемача за "магнат на годината" заради успехите й в бизнеса. Ким Кардашиян произвежда козметика, парфюми, както и стоки за дома и бельо.

Въпреки това мнозина в мрежата реагираха отрицателно на "приза" на звездата. Според тях решението на списанието е мъжемразко.

"Какво имаш предвид...? Ти не си мъж. Объркана съм"; "Това вярно ли е? Наистина ли? Каква обида за мъжете!"; "Не можаха да намерят истински мъж за това?"; "Мисля, че е много безчувствено"; "И ето защо, дами и господа, сега на Америка се смеят по целия свят. Абсолютно срамно", възмущават се някои от феновете на Ким в мрежата.

Kim Kardashian is the man, according to GQ. https://t.co/jxECi8mNkT