НАСА се готви да изстреля изкуствена звезда над САЩ

К огато гледате нагоре към 200 милиарда трилиона звезди, вероятно не се замисляте за добавянето на още една - но НАСА има за цел да изстреля изкуствена „звезда“ над САЩ преди края на десетилетието.

От Земята звездите изглеждат с променлива яркост в зависимост от редица фактори, включително колко са отдалечени, какъв тип са звездите и на какъв етап от жизнения си цикъл се намират. Получаването на много точни измервания на тези параметри може да ни помогне да разберем например колко бързо се разширява Вселената, като разгледаме на какво разстояние се намират те и доколко светлината се е променила в червено по време на пътуването си до нас.

За подобни проекти е необходимо да се знае много точно колко ярка е звездата и именно тук изкуствената звезда е полезна. Мисията „Ландолт“ - кръстена на астронома Арло Ландолт - ще ни осигури такава, когато стартира през 2029 г., като изведе калибриран източник на светлина в орбита на разстояние 35 785 км от Земята.

