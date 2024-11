Баща и дъщеря разкодираха „извънземен сигнал“ от Марс

П рез май 2023 г. орбиталният апарат Exomars Trace Gas Orbiter (TGO) на ЕКА, който в момента е в орбита около Марс, изпрати сигнал до Земята, за да симулира възможно извънземно предаване.

Като част от мултидисциплинарния художествен проект „Знак в Kосмоса“, целта беше да се привлекат учени любители и граждани, които да помогнат за неговото декодиране. Кампанията беше вдъхновена от „Космикомикс“ на италианския писател и журналист Итало Калвино - поредица от кратки разкази, в които се изследват различни научни принципи. Партньори на проекта са Институтът SETI, Обсерваторията в Грийн Банк, Европейската космическа агенция (ЕКА) и Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

След като три радиоастрономически обсерватории на Земята прихванаха съобщението, предизвикателството беше да се извлече съобщението от необработените данни на радиосигнала и след това да се декодира. След десет дни повече от 5000 учени любители от цял свят се събраха онлайн и използваха общите си ресурси, за да извлекат сигнала.

След едногодишни опити двама граждани на САЩ - екипът от баща и дъщеря Кен и Кели Чафин - успяха да разгадаят кода след дни на симулации. Те открили, че съобщението се състои от пет струпвания на бели точки и решетки на черен фон, което подсказва за клетъчно образуване и живот!

Проектът е основан от Даниела де Паулис, медиен артист и лицензиран радиооператор, който понастоящем работи като резидентен артист в Института SETI и обсерваторията Green Bank. Даниела и малка група астрономи и компютърни специалисти създадоха съобщението с подкрепата на ЕКА, Института SETI и обсерваторията Green Bank. На 7 юни 2024 г. тя получи декодираното изображение, което изобразяваше пет аминокиселини - самите градивни елементи на живота - в ретро формат.

'Alien Signal' From Mars Decoded by US Father-Daughter Teamhttps://t.co/YHA43hbTNO pic.twitter.com/gjte76uwtW