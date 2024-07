НАСА предава на живо как първият "марсиански" екипаж се завръща

Д ългосрочното изследване на Слънчевата система изисква да знаете какво ще бъде да бъдете там. Най-добрият начин да го направим е като провеждаме експерименти, които ни информират за предизвикателствата.

Ето защо НАСА провежда CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), като изпраща четирима симуланти-астронавти на едногодишна мисия, в която те ще трябва да се справят с това какво би било да си на Марс. Тяхното време почти изтече и НАСА ще предава на живо излизането им от "Марс" този уикенд.

(Във видеото може да научите повече за: Инцидент на ракетата на Space X, която ще води хора до Марс)

Д-р Кели Хейстън, Рос Брокуел, д-р Нейтън Джоунс и д-р Анка Селариу са в 3D-принтиран марсиански хабитат в Космическия център "Джонсън" от 25 юни 2023 г. насам. Хабитатът е с площ 158 кв. м и съдържа това, което се очаква в бъдещата марсианска база. Може би не е толкова дезориентиращо, колкото онези дълги експерименти в пещери, но смятаме, че астронавтите ще се радват да бъдат свободни.

