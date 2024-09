Най-старият крокодил в света: Хенри е на 123 години и търси женски за чифтосванее

С ъс своите 123 години Хенри е най-възрастният известен крокодил в света - и какъв живот е водил. Само през последните няколко десетилетия зрелият джентълмен е създал хиляди и хиляди потомци.

През всичките тези десетилетия Хенри е натрупал гигантски размери. Невероятно едрият крокодил е с дължина над 5 метра от муцуната до опашката и тежи 700 килограма.

За сравнение, средният нилски крокодил достига до 4,5 метра и тежи около 410 килограма. Въпреки името си, видът може да бъде открит в голяма част от Африка.

Според Центъра за опазване на крокодилите в Южна Африка, където живее от 1985 г., Хенри е роден около 1900 г. сред блатата на делтата на река Окаванго в Ботсвана.

След пристигането си в Crocworld Хенри се е чифтосал с поне 6 женски, поради което гледачите му смятат, че за по-малко от 40 години е създал над 10 000 потомства.

