НАСА изпраща видеоклипове с кучета и папагали на астронавтите

Н АСА е изградила първата си двупосочна релейна система за изпращане на съобщения от и до Международната космическа станция (МКС).

Тя използва капацитета от 1,2 гигабита в секунда (това е по-бързо от домашния ви интернет), за да изпрати на астронавтите, които в момента се намират на борда на станцията, снимки и видеоклипове на котки, кучета и понякога на папагали.

Космическата комуникация е бавна, и то не само защото е ограничена от скоростта на светлината. Мисии като "Нов хоризонт" (първата мисия до Плутон) разполагат с толкова малка честотна лента, че предаването на няколкодневни наблюдения отнема повече от година. Бъдещите проекти имат капацитета да носят повече инструменти с по-висока разделителна способност, но това е без значение, ако не можем да върнем информацията на Земята.

