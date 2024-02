"Най-щедрият дарител": Руски олигарх възстановява колонада на базиликата на Траян в Рим

В нушителната колонада на базиликата на Траян в Рим, заемаща важно място във форума на римския император на един хвърлей от Колизеума, беше частично възстановена благодарение на подложен на санкции от Европейския съюз и САЩ руски олигарх, предаде АФП.

Докато по-голямата част от проектите, предприети в Рим за изваждането наяве на древните руини, принуждават туристите да се навеждат, реконструкцията на двуетажната коринтска колонада ги приканва да погледнат нагоре към небето, на височина над 23 метра.

"Ако посетителите не възприемат височината на паметниците, те не разбират значението на архитектурата", каза пред АФП Клаудио Паризи Пресиче, главен куратор на културното наследство на Рим, по време на посещение на обекта.

Базиликата Улпия - сграда без религиозно призвание по онова време, е централният елемент на Форума на Траян, който е най-големият и последен от императорските форуми, кръстен на Марк Улпий Траян, управлявал от 98 до 117 г. след Христа.

