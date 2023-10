Сутиените са по-стари, отколкото си мислите, много по-стари

М одерните сутиени допринасят за процъфтяването на пазара на бельо, който генерира 88 милиарда долара годишни продажби само в САЩ. Но докато в състава на днешните варианти може да има авангардни тъкани и прецизно проектирана опора, те са били част от живота на жените още от древността. От древните нагръдници до възпламеняващи страстите, ето как са се развили предшествениците на сутиена и защо модерният сутиен е издържал изпитанието на времето.

Преди сутиените

Въпреки че не е ясно кога е изобретен първият от многото предшественици на сутиена, историците са открили препратки към дрехи, подобни на сутиен, в древногръцки творби като в Илиада на Омир, която разказва за богинята Афродита, премахваща „странно бродиран пояс“ от пазвата си. Такава препратка може да се срещне и в „Лизистрата“ на Аристофан, където жена, отказваща секс на съпруга си, го дразни, като му казва, че сваля строфиона си - преведено като „превръзка на гърдите“.

Историкът Мирей Лий пише, че въпреки че строфионът имал сексуални и обвързани с пола конотации, е трудно да се определи точно какво са носили жените тогава под дрехите си. Съществува само едно художествено изображение, за което ни е известно, от времето, когато жените, носели строфион под дрехите.

В друг пример е откритата от археолозите, разкопаващи Вила дел Казале в Сицилия, мозайка от IV-ти век сл. н. е., изобразяваща атлетични римски жени с гърди, обвързани с дреха. Учените смятат, че това може да е било амиториум - ленена дреха, чиято прилика с бикините е спечелила на стенописа прозвището „Жени в бикини“. Друга римска дреха за покриване на гърдите - mamillare, се правела от по-здрава кожа. Но както пише класикът Ян Радике, въпреки че римските жени изглежда са имали „няколко възможности за покриване и оформяне на гърдите си… имаме твърде малко доказателства, за да определим“ как всъщност са изглеждали тези дрехи и дали употребата им е била декоративна, сексуална, или просто поддържаща бюста.

Торби за гърди

През 2008 г. археолозите откриха четири ленени „сутиена“ в трезор с вещи от XV-ти век в австрийския замък Ленгберг. Дрехите, които силно наподобяват съвременните сутиени, може да са доказателство за споменатите от някои средновековни автори „торби за гърди“.

„По онова време“, обясняват историците по текстила Рейчъл Кейс, Марион Макнийли и Беатрикс Нуц, „големите гърди не се смятали за модерни и жените носели поддържащи дрехи, за да намалят размера си и клюките по отношение телата им“. 600-годишните „торби за гърди“, открити в замъка Ленгберг, имат чашки, подобно на модерни сутиени и по думите на историците, „са шедьоври на работата със зърната на тъканта“ за оформяне и поддържане на гърдите.

Находката изненада историците занимаващи се с облеклото, давайки доказателства, че сутиените с чашки, за които се смятало, че произхождат от XIX-ти век, са били изобретени по-рано.

Модерните сутиени

Сутиенът, какъвто го познаваме, възникал, когато както изобретателите и реформаторите на облеклото сътворили нови начини за оформяне и поддържане на гърдите. Мненията за това кой е изобретателят на модерния сутиен се различават. Според някои това може да е бил Хермини Кадол - френски търговец на дребно от 1880 г., който продавал кройката на корсет наполовина и го представял като „soutien-gorge“ (опора за гърлото). Според други може да е била Оливия Флинт - шивачката, чийто заместител на корсета „Flynt waist“ получил патент в САЩ през 1873 г.

Или може би Карес Кросби, получила патент през 1914 г. за „corslette“, за да осигури подкрепа за новата мода, която включвала рокли без гръб. Кросби по-късно продала патента на Warner Brothers Corset Company, чиято марка сутиени съществува и днес.

До 30-те години на миналия век сутиените заменили корсета и през това десетилетие индустрията за бельо въвела както стандартизирани размери на чашките, така и регулируеми презрамки към все по-важната дреха. През 1968 г. оформящите сутиени били изключитено модерни и се свързвали с женската сексуалност и стандартите за красота, че феминистките, протестиращи срещу конкурса „Мис Америка“ в Атлантик Сити, ги изхвърлили в кофите за боклук.

След това се появили спортните сутиени. „Преди тяхната поява“, пише историкът, занимаващ се спортното облекло, Хайме Шулц, „много жени просто носели обикновени сутиени или обвързвали гърдите си с плат като древните римски „жени с бикини“. След това, през 70-те години на миналия век, две жени бегачи се вдъхновили от мъжката jock strap (колан, обикновено еластичен с поддържаща торбичка за гениталиите), за да направят Jockbra, който днес се счита за първия модерен спортен сутиен. Но отнело още няколко години до 1999 г., за да станат спортните сутиени по-приети като самостоятелни дрехи. Това се случило благодарение на американската футболна звезда Бранди Частейн, чийто победен жест на Световното първенство да съблече ризата си и да празнува на футболното игрище в спортния си сутиен послужило като това, което Шулц нарича „coming-out party“ за дрехата.

Пандемията провокира нова промяна в носенето на сутиени, като предразположи много жени да останат без сутиени или да започнат да носят по-малко поддържащи сутиени и спортни сутиени вместо тези с големи подплънки и тип тениски, популяризирани през последните години. Но иновациите в сутиените продължават да вървят напред. Един пример: през 2022 г. армията на САЩ показа прототипи на огнеупорен армейски тактически сутиен, който в крайна сметка ще бъде включен във военните униформи - доказателство, че винаги има място за подобряване на начините, по които повдигаме, позиционираме и обвиваме женските гърди.