Най-накрая приключи търсенето на "вампира на Айнщайн"

П рез март пенсиониран полиграфически техник на име Дейвид Смит се натъкна на забележително откритие в света на математиката. Той открил 13-странна форма, която може да покрие изцяло повърхност, без да се повтаря. Формата, наречена "шапката" заради неясната си форма, наподобяваща федора, беше кулминацията на десетилетия лов от математици по целия свят.

От 1961 г. насам математиците се чудят дали такава форма може да съществува. Първоначално математиците откриват набор от 20 426 форми, които могат да се подреждат заедно, като създават модел, който никога не се повтаря (за разлика от плочките на кухненския под, които създават повтарящ се модел). В крайна сметка математиците откриват набор от 104 фигури, които могат да създадат такава никога неповтаряща се плочка.

През 70-те години на миналия век физикът и носител на Нобелова награда Роджър Пенроуз открива двойка форми, които заедно създават неповтарящи се плочки. И десетилетия наред математиците продължават да се чудят дали същият трик може да бъде направен само с една форма. Тази полумитична форма, известна официално като апериодичен монотил, стана известна като "Айнщайн", което на немски означава "един камък".

