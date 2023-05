4 забавни факта за квантовата физика

Д умата "квант" означава "най-малката възможна единица". Квантовата физика е клон на науката, който се занимава с най-малките неща във Вселената. Ако учите физика или сте внимавали в клас, вероятно сте чували за нея. Центърът за квантови технологии в Сингапур редовно провежда събития, за да помогне за демистифицирането на този клон на физиката. Учените правят невероятни открития, използвайки квантовата физика, а някои от теориите направо изглеждат невъзможни. Но дали са?

Теорията за виртуалните частици

Представете си празно пространство. Квантовата физика казва обаче, че то не е празно. По-скоро е пълно с енергия, с материя и антиматерия. В него произволни частици изскачат и изчезват поради тази енергия. Частиците са изградени от материя и антиматерия и се появяват, докосват, експлодират и изчезват за милиардна част от секундата. Това е теория на квантовата физика.

Слънце, направено от банани, би било също толкова горещо

В Сингапур хората се радват на топло време през цялата година. Но какво прави слънцето горещо? Слънцето е горещо не защото върху него има огромен огън. По-скоро е горещо заради огромното си тегло. По този начин неговото гравитационно привличане е огромно, което го поставя под огромен натиск и причинява ядрен синтез. Така че, ако слънцето беше направено от банани с такова колосално тегло, пак щеше да е също толкова горещо.

Колкото по-бързо се движите, толкова повече тежите

Квантовата физика предполага, че Юсейн Болт тежи повече на пистата, отколкото на кантара. Според теорията на относителността и известното уравнение на Айнщайн e=mc^2 масата и енергията са едно и също нещо и са взаимозаменяеми. Ако вложите повече енергия в обект, движещ се със скоростта на светлината, той няма да се движи по-бързо, но тази допълнителна енергия е необходима, за да се справи с нарастващата маса на обекта. Ще срещнете тази концепция във всяко обучение по физика.

Заплитане

Последният забавен факт, но със сигурност не на последно място, е теорията за квантовото заплитане. Знаем, че най-бързо движещото се нещо е светлината. Въпреки това, квантовото заплитане предполага, че малките частици взаимодействат една с друга със скорост, по-бърза от скоростта на светлината и затова не могат да бъдат описани отделно независимо една от друга, само като нещо общо. Алберт Айнщайн смята това за много странно. Учените го наречено „нелокалност“, „призрачно действие на разстояние“ или „квантова странност“.

Джон Бел обясни заплитането, като теоретизира какво се случва, когато позитрон или антиелектрон срещне електрон. Много други теории, като тези за червеевите дупки, се появиха, за да обяснят заплитането.

Квантовата физика продължава непрекъснато да поставя под съмнение съществуващите теории и нашето възприемане на ежедневните събития.