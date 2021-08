Беатрис Боромео - най-елегантната кралска особа в Европа

С ветското списание "Татлър" избра Беатрис Боромео от Монако за най-елегантната кралска особа в Европа , съобщи в. "Дейли мейл".

Съпругата на Пиер Казираги е на 36 години.

Тя измести за титлата половинките на британските принцове Уилям и Хари - Кейт Мидълтън и Меган Маркъл, испанската кралица Летисия и нидерландската Максима благодарение на "слабостта си към "Валентино", "Армани Приве" и "Шанел".

Беатрис е дъщеря на италианския аристократ дон Карло Фердинандо. Семейството ѝ притежава Боромейските острови в Лаго Маджоре от XVI век.

Работила е като политически журналист и документалист, преди да се омъжи за сина на принцеса Каролина от Монако.

На сватбата си през 2015 г. тя се появи в четири елегантни рокли - две "Валенитно" за гражданската церемония и две "Армани Приве" за църковната.

For the wedding reception, Beatrice Borromeo wore another specially-made silk tulle #GiorgioArmani Privé gown. pic.twitter.com/fRX9iejw85