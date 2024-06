Селин Дион дари $2 млн на болница, която изследва Синдрома на скования човек

С лед като разказа за борбата си със Синдрома на скования човек, Селин Дион насочва средствата си към намирането на лечение.

56-годишната канадска певица направи голямо дарение в размер на 2 млн. долара на Медицинския кампус "Аншуц" към Университета на Колорадо, където д-р Аманда Пике я лекува от рядкото заболяване.

Celine Dion donates $2 MILLION to Colorado hospital researching stiff-person syndrome in wake of her heart-breaking documentary https://t.co/YOUaMtAuOt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 27, 2024

"За мен е просто невероятна чест да получа това признание, за да придвижа областта напред с тези изследвания", каза д-р Пике.

"Синдромът на скования човек е прогресивно автоимунно неврологично заболяване, което се характеризира с две кардинални характеристики - мускулни спазми и скованост", обясни тя.

Д-р Пике, която е водеща в изследванията на заболяването, обясни, че за поставянето на диагнозата могат да са необходими години, като добави: "Средният срок е седем години".

Тя също така припомни как Дион е попаднала под нейните грижи. "Тя случайно ни намери и това беше една чудесна връзка и ние работихме наистина усилено с нея, за да се справим с тези симптоми и да я насочим към добро лечение", каза д-р Пике.

„За справяне със симптомите ще прилагаме и физиотерапия, масаж, а в случая на Селин - и вокална терапия“, добави тя.

Дион вече похвали д-р Пике на световната премиера на новия си документален филм "Аз съм: Селин Дион". "Тя замени страха ми с надежда", каза тя.

Изпълнителката на "My Heart Will Go On" разказа за пътя си към диагнозата в документалния филм, който включва кадри от 10-минутен пристъп, който е получила.

Тя обяви диагнозата си през декември 2022 г., след като "дълго време се занимаваше с проблеми със здравето си", пишейки: "Беше ми много трудно да се изправя пред предизвикателствата и да говоря за всичко, през което преминах."

„Наскоро бях диагностицирана с много рядко неврологично заболяване, наречено Синдром на скования човек, което засяга един на милион души. Въпреки че все още изучаваме това рядко състояние, вече знаем, че именно то е причината за всички спазми, които имах“, продължи тя.

Дион разказва подробно за състоянието си: "За съжаление тези спазми засягат всеки аспект от ежедневието ми, понякога причиняват трудности при ходене и не ми позволяват да използвам гласните си струни, за да пея по начина, по който съм свикнала."

Впоследствие носителката на награда "Грами" трябваше да отмени световното си турне Courage World Tour през март 2023 г.

Този месец Дион обясни защо е решила да сподели диагнозата си след 17 години. "Лъжата за мен беше... Тежестта беше твърде голяма", каза тя в предаването Today.

"Да лъжа хората, които ме доведоха до мястото, където съм днес, не можех повече да го правя", добави Дион. "Не можех повече да правя това."

