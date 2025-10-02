„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

С елин Дион предизвика истински фурор в козметичната индустрия, като се превърна в най-новото лице на едноименната марка на прочутата гримьорка Шарлот Тилбъри. Така тя за пореден път доказва, че остава недостижимата дива на световната музикална сцена, пише HELLO!

Канадската звезда беше обявена за лице на празничната кампания на Charlotte Tilbury за 2025 г. и изглеждаше по-бляскава от всякога в придружаващото видео, споделено в социалните мрежи. Кампанията представя новия аромат на марката Star Confidence Eau De Parfum, а Селин се появява в сияен телесен гащеризон, украсен с пера по ръкавите и краката.

57-годишната певица изпълни хита си от 2002 г. „I’m Alive“ във видеото, докато танцьори около нея нанасяха грим и показваха продуктите на марката. В кадрите тя изглежда безупречно – с озарено лице и руси кичури, падащи на нежни вълни по гърба ѝ. В интервю за WWD Дион сподели вълнението си от сътрудничеството:

„За мен е чест да се присъединя към моята скъпа приятелка Шарлот за тази вълшебна празнична кампания“, каза тя. „Винаги съм вярвала, че музиката и красотата имат силата да повдигат духа и да вдъхват увереност. Саундтракът на песента ми „I’m Alive“ е като празник на устойчивостта и радостта.“

Зад блясъка обаче стои дълга и трудна борба – през декември 2022 г. Селин беше диагностицирана със Синдром на скования човек.

През 2024 г. тя направи триумфално завръщане на сцената по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, където изпълни „Hymne A L’Amour“ на Едит Пиаф, с визия, създадена от дъщерята на Шарлот – София Тилбъри.

„Когато тя се върна на световната сцена на Олимпийските игри в Париж – сияйна и неземна, с грим от Charlotte Tilbury – веднага знаех кого искам за празничната си кампания за 2025 г.“, призна Шарлот пред изданието. „Селин е истинска икона – не просто суперзвезда, която чупи рекорди, а жена с невероятна сила, чувство за хумор и сърце. Гласът и историята ѝ са докоснали милиони.“

Тилбъри допълни: „Начинът, по който превърна предизвикателствата в сила, надхвърля всякакви очаквания. Тя въплъщава всичко, в което вярвам – устойчивост, решителност и силата да променяш животи. Тя е истинско вдъхновение.“

Селин също разказа повече за преживяването:

„Да бъда на снимачната площадка с Шарлот беше невероятно – нейната енергия превърна целия процес в празник, а не просто фотосесия. Кампанията е посветена на силата на увереността, която ни прави по-силни и ни помага да бъдем най-доброто свое „аз““, каза носителката на „Грами“ пред Harper’s Bazaar. „С Шарлот сме работили заедно много пъти, включително по време на моята резиденция в Лас Вегас… както самата тя каза – било е написано в звездите!“

Заболяването принуди Селин да отмени всички турнета през 2023 г., за да се съсредоточи върху лечението си. В момента тя преминава вокална, физическа и спортна терапия пет дни в седмицата.

Синдромът на скования човек е рядко прогресивно неврологично разстройство, което причинява скованост на крайниците, свръхчувствителност, болезнени мускулни спазми и затруднения при ходене. Заболяването сериозно засяга и способността ѝ да пее, тъй като предизвиква неконтролируеми спазми на гласните струни.