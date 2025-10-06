Любопитно

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

На всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии

6 октомври 2025, 06:45
Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?
Източник: iStock

Н а всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии, пише Sciencealert.

Тренировката на гладно се отнася до упражнения сутрин, преди закуска.

Феновете ще твърдят, че това е най-ефективният начин за загуба на телесни мазнини. Противниците казват, че е ужасна идея и ще ви накара да качите килограми.

Кой е прав и какво казват научните изследвания?

Откъде идва идеята?

Поддръжниците казват, че упражненията на гладно ще доведат до по-добри промени в телесния състав – съотношението на чистата маса (мускули), костите и мазнините. По-специално, те казват, че упражненията на гладно водят до загуба на мазнини.

Положителни промени в телесния състав могат да настъпят чрез загуба на мастна маса, като същевременно се поддържа или натрупва чиста маса. Или дори чрез натрупване на чиста маса при липса на загуба на телесни мазнини. Всичко това може да се счита за положително.

Никога не яжте тези храни преди тренировка
7 снимки
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни

Идеята, че упражненията на гладно водят до такива положителни промени в телесния състав, произтича от изследвания, които показват, че упражненията след хранене в сравнение с упражненията преди хранене влияят по различен начин на метаболизма .

Аеробните упражнения на гладно ви карат да изгаряте повече мазнини като гориво (това, което изследователите биха нарекли „окисление на мазнините “), измерено в един момент от времето.

Така че не беше голям скок да се предположи, че това ще доведе до дългосрочна загуба на мазнини.

Въпреки това, систематичен преглед от 2017 г. от моя екип показа, че тренировъчната програма с упражнения на гладно не изглежда да води до дългосрочни разлики в загубата на телесни мазнини.

Това несъответствие между изгарянето на мазнини като гориво по време на тренировка и промените в телесните мазнини в дългосрочен план често е било погрешно разбирано.

Това очевидно противоречие може да се дължи на факта, че тялото сякаш намира начини да компенсира . Изгарянето на мазнини сякаш намалява след хранене, а хората, които са тренирали усилено, може да изразходват по-малко обща енергия през деня.

В науката за упражненията е доста често срещано да се установи, че краткосрочните ефекти не винаги се превръщат в дългосрочни въздействия.

5 съвета за ефективна тренировка у дома
5 снимки
а
а
а
а

Например, интензивните краткосрочни упражнения могат да повлияят негативно на имунната ви система в момента, но редовните упражнения всъщност могат да ѝ повлияят положително в дългосрочен план.

Какво прави храненето скоро след или точно преди тренировка?

Консумацията на храна, богата на въглехидрати и протеини, близо до времето, когато тренирате, вероятно ще подобри представянето ви по време на следващата ви тренировка.

Въпреки това, дали това хранене е преди или след тренировката ви, изглежда има ограничено влияние.

Интересното е, че изследванията показват, че увеличаването на дела на храната, която консумирате сутрин – и по-специално консумацията на повече протеини – може да помогне за подобряване на телесния състав и да ускори загубата на тегло .

Това време обаче не е свързано с упражненията, а по-скоро с това кога през деня се храните.

Ами спортните постижения?

Съвсем ясно е, че храненето преди тренировка подобрява представянето при дейности с продължителност над 60 минути , но има малък ефект върху представянето при дейности с по-кратка продължителност.

Това се доказва и от липсата на елитни спортисти, които да подкрепят тренировките на гладно. Проучване , проведено сред близо 2000 спортисти за издръжливост, показа, че непрофесионалните спортисти са по-склонни да тренират на гладно в сравнение с професионалните спортисти.

Ами силовите тренировки?

И така, наблюдавате ли разлики в мускулната сила, размер и промени в телесния състав в отговор на силови тренировки (като вдигане на тежести), когато сте гладували, в сравнение с това, когато сте се хранили? За съжаление, изследванията са ограничени и с ниско качество.

Тези ограничени доказателства досега показват, че няма значение .

Едно скорошно рандомизирано контролирано проучване също не откри разлика в силата, мощта или чистата телесна маса, когато силови тренировки се провеждаха два пъти седмично в продължение на 12 седмици, било то след гладуване или след хранене.

Какви са потенциалните недостатъци?

Тренировките на гладно могат да ви накарат да се чувствате много гладни след тренировка, което може да ви накара да правите по-лоши хранителни избори .

Някои хора може дори да получат главоболие и гадене, когато се опитват да спортуват на гладно. Това обаче не е универсално преживяване; социалните медии са пълни с хора, които казват, че упражненията по време на гладно ги карат да се чувстват чудесно.

В обобщение, няма ясен победител.

Доказателствата не подкрепят превъзходството на упражненията на гладно за отслабване или спортни постижения.

Въпреки това, доказателствата не показват, че това причинява проблем в много сценарии (с изключение може би на елитни спортни постижения).

Така че, ако нямате много време и пропускането на закуска ще ви позволи да излезете и да потичате или да тренирате, тогава го направете. Не се притеснявайте твърде много за последствията.

Но ако идеята да тренирате на празен стомах ви кара да искате да избягвате фитнеса, тогава закусете преди да отидете. Бъдете сигурни, че това няма да е против целите ви.

Модните прищявки и триковете за уелнес идват и си отиват, но нещото, подкрепено от солидни и последователни доказателства, са упражненията.

Нито времето от деня, нито точният избор на упражнения, дори не точното количество – и определено не дали сте яли или не сте яли преди тренировка.

Източник: Sciencealert    
Тренировки на гладно Загуба на мазнини Телесен състав Спортни постижения Хранене Силови тренировки Метаболизъм Мускулна маса Научни изследвания Упражнения
Последвайте ни

По темата

Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Президентът&nbsp;Радев връчва наградите &quot;Джон Атанасов&quot; за 2025 година</p>

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

България Преди 25 минути

Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

България Преди 32 минути

Той осигурява достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Любопитно Преди 1 час

Очите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

България Преди 2 часа

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Технологии Преди 2 часа

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Свят Преди 9 часа

Екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер

<p>1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

България Преди 10 часа

Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство

.

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

България Преди 10 часа

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Свят Преди 11 часа

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Свят Преди 11 часа

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 11 часа

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Свят Преди 11 часа

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Свят Преди 11 часа

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Свят Преди 12 часа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

България Преди 12 часа

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 12 часа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 6 - 12 октомври: Оставете старото в миналото

Edna.bg

Шкумбата на 71: Времената се менят, но усмивката остава

Edna.bg

Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Лудогорец

Gong.bg

Мъри: Не беше най-добрият ни мач, но трите точки бяха най-важни

Gong.bg

Кои растения е опасно да отглеждаме у дома и кои са полезни (СНИМКИ)

Nova.bg

Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България

Nova.bg