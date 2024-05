На каква възраст считаме някого за "стар"

К ога според вас започва „старостта“? Възможно е колкото по-близо сте според вас до този праг, толкова по-късно да го поставите, но общите представи на хората за старостта се променят с течение на времето. Ново изследване установява, че в днешно време мислим, че старостта започва по-късно, отколкото преди - но тази тенденция може да не продължи вечно.

Учени от Германия, САЩ и Люксембург са взели данни от над 14 000 души, участвали в продължило десетилетия проучване, наречено „Германско изследване на застаряването“. Участниците са родени между 1911 г. и 1974 г., което обхваща няколко поколения, и всеки от тях е дал до осем отговора през 25-годишен период, когато е бил на възраст между 40 и 100 години.

Един от основните въпроси и предмет на новата статия е „На каква възраст бихте определили някого като стар?“.

Когато им е бил зададен този въпрос на 65-годишна възраст, хората, родени през 1911 г., са отговорили, че старостта започва средно на 71-годишна възраст. Когато въпросът е бил повторен на хората, родени през 1956 г., след като и те са навършили 65 години, вместо това те са поставили прага три години по-късно, на 74 години.

В свое изявление първият автор Маркус Уетщайн дава някои предположения за причините за това: „Продължителността на живота се е увеличила, което може да допринесе за по-късното възприемане на настъпването на старостта. Освен това някои аспекти на здравето са се подобрили с течение на времето, така че хора на определена възраст, които в миналото са били считани за стари, днес вече може да не се считат за стари.“

Същата тенденция се наблюдава и на индивидуално ниво. Средно с напредването на възрастта на всеки от участниците с четири или пет години самите те са увеличавали оценката си за настъпването на старостта с една година.

Жените поставят прага на старостта средно с около две години по-късно от мъжете. Установено е, че има и някои други фактори, които оказват влияние върху индивидуалната оценка - например хората с по-лошо здраве, по-самотните или тези, които се чувстват по-възрастни, обикновено смятат, че старостта започва по-рано.

„Не е ясно до каква степен тенденцията към отлагане на старостта отразява тенденция към по-положителни възгледи за възрастните хора и стареенето или по-скоро обратното - може би настъпването на старостта се отлага, защото хората смятат, че старостта е нежелателно състояние“, казва Уетщайн.

