Най-доброто предстои! 5 впечатляващи факта за Били Айлиш

Б или Айлиш завладя Холивуд като буря. От момента, в който се появи на музикалната сцена, тя чупи рекорди. През 2019 г. дебютният ѝ албум "When We Fall Asleep, Where Do We Go" достигна №1, превръщайки я в първия музикант, роден след 2000 г., който е постигнал топ класация.

Тя успява да озари червените килими с уникалното си чувство за стил и помете наградите "Грами", като стана първата жена и вторият човек, печелил някога в почти всяка категория.

Има нещо в Айлиш, което ни омагьосва, и сме сигурни, че най-доброто тепърва предстои.

Източник: Getty Images

Съставихме списък с пет по-малко известни, но интересни неща за изгряващата звезда!

Пират

Семейството на Били я нарича "Пират". Нейният брат, продуцент и музикален сътрудник, Финиъс О'Конъл, ѝ дава този прякор още преди да се роди. Интересното е, че сега тя го е приела като едно от трите си втори имена (Billie Eilish Pirate Baird O'Connell).

Инцидентът с мравката

Айлиш е вегетарианка цял живот и често избира веганска храна. Но в детството си има един инцидент, при който тя случайно изяжда мравка!

Фен арт

Да се наредиш на опашката за среща с Айлиш след някой от концертите ѝ е преживяване, за което феновете могат само да мечтаят. Това е не само забавно за феновете, но и тя обожава да събира произведения на изкуството от феновете, които ѝ се подаряват по време на срещите.

Страст към модата

Музиката не е единственото нещо, към което младата музикантка изпитва страст, а чувството ѝ за стил е трудно за подражание. Ето защо не е толкова изненадващо, че тя сама проектира и създава дрехите си!