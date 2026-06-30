Любопитно

Удар отпреди 3 милиарда години: Учени датираха най-стария астероиден кратер на планетата

Благодарение на уникални кристали в Австралия, изследователите откриха доказателство за сблъсък с гигантски астероид от архейската ера, пренаписвайки геоложката история

30 юни 2026, 06:33
Удар отпреди 3 милиарда години: Учени датираха най-стария астероиден кратер на планетата
Източник: БТА

А встралийски учени от университета "Къртин" са определили точната възраст на най-стария астероиден кратер на Земята.

Според резултатите от проучването сблъсъкът се е случил преди около три милиарда години в Западна Австралия.

Учените са изследвали скални проби от геоложката формация Норт Поул Доум в отдалечения район Пилбара и са открили древни минерали, включително кристали на циркон, способен да съхранява геоложкото време в продължение на милиарди години. Възрастта им е определена чрез изотопен анализ.

Водещият автор Крис Къркланд казва, че при първото изследване е установено, че мястото е древен кратер от сблъсък с астероид, но учените не са били сигурни за точната му възраст.

"Втория път отидохме и погледнахме в самите скали, разгледахме отделните малки кристали в тях и открихме тези наистина необичайни скелетни зрънца", казва Къркланд.

Именно те са позволили на изследователите да установят, че първоначалната скала се е образувала преди около 3,5 милиарда години.

Според Крис Къркланд новите данни са позволили на изследователите за първи път да датират с достатъчна точност сблъсъка между Земята и голям астероид. Преди това те са разполагали само с приблизителни оценки за възрастта на геоложките структури, свързани с древни сблъсъци с небесни тела. 

"Ударът е оставил след себе си нещо като минерален часовник. Чрез датиране на минералите, които са се образували или променили в скалите, претърпели удара, можем да определим времето, когато се е случило това събитие", обяснява Къркланд.

Съавторът на изследването Тим Джонсън казва, че най-вероятната оценка за възрастта на сблъсъка е около 3 милиарда години. Това прави обектът в Пилбара най-старата известна следа от сблъсък с астероид на Земята и единственото потвърдено доказателство за подобно събитие от архейската ера. 

Дотогава за най-стария известен астероиден кратер на Земята се е смятала структурата Ярабуба, която също се намира в Западна Австралия. Възрастта й се оценява на около 2,2 милиарда години.
    
Учените отбелязват, че е изключително трудно да се открият толкова древни следи от сблъсъци между небесни тела и Земята заради геоложките процеси, които са променяли повърхността на планетата в продължение на милиарди години.

Пилбара в северозападната част на Западна Австралия се счита за един от най-старите геоложки региони на Земята и едно от малкото места, където са запазени добре проучени скали на възраст над 3 милиарда години. Благодарение на уникалното съхранение на тези древни скали, регионът редовно привлича вниманието на учените, които изследват процесите на образуване на земната кора, произхода на живота и последствията от големи астероидни сблъсъци.

Източник: БТА/Елена Христова    
астероиден кратер Земя Пилбара Западна Австралия геология циркон датиране космически сблъсък архейска ера научни изследвания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България в изпепеляваща прегръдка: Жълт код и до 39° във вторник

България в изпепеляваща прегръдка: Жълт код и до 39° във вторник

Прокуратурата започва проверка за момичето, снимано в такси

Прокуратурата започва проверка за момичето, снимано в такси

Удар отпреди 3 милиарда години: Учени датираха най-стария астероиден кратер на планетата

Удар отпреди 3 милиарда години: Учени датираха най-стария астероиден кратер на планетата

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 8 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 8 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 15 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Защо в Сингапур е толкова чисто

Любопитно Преди 15 минути

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

Любопитно Преди 16 минути

Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми

Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи

Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи

Свят Преди 7 часа

Пезешкиан уточни, че сумата представлява половината от общо 12 милиарда долара ирански активи, намиращи се в Катар

Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие

Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие

Свят Преди 8 часа

Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница

Световното по футбол тества политиките на Тръмп

Световното по футбол тества политиките на Тръмп

Свят Преди 9 часа

Това превръща Мондиал 2026 в едно от най-политизираните световни първенства в историята

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

България Преди 10 часа

Това заяви пред NOVA една от най-големите легенди в бокса

Уволниха директора на РИОСВ-Бургас

Уволниха директора на РИОСВ-Бургас

България Преди 10 часа

РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в странат

Трамвай аварира пред румънското посолство в София

Трамвай аварира пред румънското посолство в София

България Преди 10 часа

Авариралият трамвай беше изтеглен от мястото с помощта на друга мотриса

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

България Преди 11 часа

По време на съдебното заседание защитата оспори част от доказателствата

Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

България Преди 12 часа

Разходите за пенсии надхвърлят 13 млрд. евро, като около 6,5 млрд. евро са за сметка на държавния бюджет

Ето колко струва охраната на Пеевски

Ето колко струва охраната на Пеевски

България Преди 12 часа

ДПС: Сега истината излезе наяве

Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

България Преди 12 часа

Един от ранените се е наложило той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер

Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

България Преди 12 часа

Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление

Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

България Преди 13 часа

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

България Преди 13 часа

Обмяната в пощенските станции на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице ще продължи, но вече ще се таксува

Хванаха мъж с над 2 промила алкохол, да кара чужда кола

Хванаха мъж с над 2 промила алкохол, да кара чужда кола

България Преди 13 часа

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

На крилете на любовта: Веско Ешкенази и половинката му поляха 17 г. съвместен живот

Edna.bg

От Канада до най-известното кабаре в света: Как изглежда животът зад кулисите на „Мулен Руж“?

Edna.bg

Огромна сензация в "Познай резултата" след Германия - Парагвай!

Gong.bg

Треньор от Мондиал 206 подаде оставка

Gong.bg

Природните ресурси и природните бедствия: Предизвикват ли петролните находища трусове във Венецуела

Nova.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg