Удар отпреди 3 милиарда години: Учени датираха най-стария астероиден кратер на планетата

А встралийски учени от университета "Къртин" са определили точната възраст на най-стария астероиден кратер на Земята.

Според резултатите от проучването сблъсъкът се е случил преди около три милиарда години в Западна Австралия.

Учените са изследвали скални проби от геоложката формация Норт Поул Доум в отдалечения район Пилбара и са открили древни минерали, включително кристали на циркон, способен да съхранява геоложкото време в продължение на милиарди години. Възрастта им е определена чрез изотопен анализ.

Водещият автор Крис Къркланд казва, че при първото изследване е установено, че мястото е древен кратер от сблъсък с астероид, но учените не са били сигурни за точната му възраст.

"Втория път отидохме и погледнахме в самите скали, разгледахме отделните малки кристали в тях и открихме тези наистина необичайни скелетни зрънца", казва Къркланд.

Именно те са позволили на изследователите да установят, че първоначалната скала се е образувала преди около 3,5 милиарда години.

Според Крис Къркланд новите данни са позволили на изследователите за първи път да датират с достатъчна точност сблъсъка между Земята и голям астероид. Преди това те са разполагали само с приблизителни оценки за възрастта на геоложките структури, свързани с древни сблъсъци с небесни тела.

"Ударът е оставил след себе си нещо като минерален часовник. Чрез датиране на минералите, които са се образували или променили в скалите, претърпели удара, можем да определим времето, когато се е случило това събитие", обяснява Къркланд.

Съавторът на изследването Тим Джонсън казва, че най-вероятната оценка за възрастта на сблъсъка е около 3 милиарда години. Това прави обектът в Пилбара най-старата известна следа от сблъсък с астероид на Земята и единственото потвърдено доказателство за подобно събитие от архейската ера.

Дотогава за най-стария известен астероиден кратер на Земята се е смятала структурата Ярабуба, която също се намира в Западна Австралия. Възрастта й се оценява на около 2,2 милиарда години.



Учените отбелязват, че е изключително трудно да се открият толкова древни следи от сблъсъци между небесни тела и Земята заради геоложките процеси, които са променяли повърхността на планетата в продължение на милиарди години.

Пилбара в северозападната част на Западна Австралия се счита за един от най-старите геоложки региони на Земята и едно от малкото места, където са запазени добре проучени скали на възраст над 3 милиарда години. Благодарение на уникалното съхранение на тези древни скали, регионът редовно привлича вниманието на учените, които изследват процесите на образуване на земната кора, произхода на живота и последствията от големи астероидни сблъсъци.