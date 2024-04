Шокиращ страничен ефект от химиотерапията: Бурен растеж на миглите

М иглите на един мъж стават необичайно дълги и се извиват драматично, а това се оказва страничен ефект от лечението му на рак.

В доклад за случая на мъжа, публикуван в сряда (24 април) в списание JAMA Dermatology, лекарите наричат внезапния растеж на миглите на пациента "лекарствено предизвикана трихомегалия". Трихомегалията се отнася до състояние, при което миглите растат много, много дълги, обикновено надвишаващи обичайната си дължина с около12 милиметра или повече. В същото време миглите могат да станат по-къдрави, по-гъсти и по-тъмни.

Няколко лекарства могат да предизвикат трихомегалия, включително група лекарства, известни като инхибитори на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Те включват лекарство за химиотерапия, наречено панитумаб, което действа чрез блокиране на EGFR в организма.

Chemo side effect caused man's eyelash growth to go haywire https://t.co/pVGK3zAxCK

Мъжът е приемал това лекарство като част от схема за химиотерапия на напреднал колоректален рак. Като блокира рецептора на туморните клетки, лекарството увеличава шансовете клетките да се самоунищожат, а също така потиска способността им да растат и да се разпространяват. EGFR обаче не е уникален за раковите клетки. Рецепторите се появяват в големи количества в някои видове тумори, но се срещат и в здрави тъкани, включително в клетките, намиращи се във външния слой на кожата и в космените фоликули.

Има доказателства, че блокирането на EGFR може да изхвърли нормалния цикъл на растеж на косата, като удължи етапа, в който косата расте активно. Спирането на EGFR е свързано и с увеличаване на грубостта и къдравостта на косата, както и с образуването на нови космени фоликули. Полученият в резултат на това следствие е добре установен като потенциален страничен ефект на блокерите на EGFR, като в миналото е бил докладван заедно с поразителни изображения в други медицински списания.

What is the differential diagnosis of this trichomegaly ? @nejm pic.twitter.com/OGqUAfrCYr