Мъск: Ще купя Coca-Cola, за да върна кокаина вътре

Г лавният изпълнителен директор Тесла Моторс Илон Мъск написа в своя Twitter акаунт, че иска да купи най-големия производител, дистрибутор и търговец на безалкохолни напитки, концентрати за производство на безалкохолни напитки и сиропи в света - Coca-Cola.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in