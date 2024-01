Мравките-лечители: Разкриха удивителни способности на насекомите

И звестно е, че химикалите, произвеждани от някои мравки, имат антибиотични свойства. За първи път обаче вид мравки е наблюдаван да използва тези химикали за лечение на инфектирани рани на други представители на същия вид, пише сайтът Ню атлас, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Мравките от вида Megaponera analis се срещат в различни райони на Африка на юг от пустинята Сахара.

Представителите на вида се хранят изключително с термити. Това означава, че групи от мравки периодично трябва да извършват набези върху близките колонии от термити. Техните войници обаче нанасят сериозни наранявания на много от нашествениците. Ако тези рани се инфектират, ранените мравки могат да умрат.

Международен екип от изследователи е открил, че когато подобни рани се инфектират, въглеводородният профил на кутикулата (твърдия екзоскелет) на мравката се променя по начин, който може да бъде открит от другите мравки в колонията. Те реагират, като извличат антибиотичен секрет от една от техните метаплеврални жлези, разположени отстрани на гръдния кош, и го нанасят върху раната с помощта на долните си челюсти.

При лабораторни тестове е установено, че прилагането на антибиотичната течност намалява смъртността на заразените мравки с около 90 процента.

