Мозъчната стимулация може да ви направи по-податливи на хипноза

Х ипнозата е легитимен инструмент, който може да се използва като част от лечението на различни психологически състояния, но не всеки е податлив на хипноза. Всъщност само около 15 процента от възрастните се считат за податливи на „силна хипнотизация“, въпреки че учените може би са намерили начин да заобиколят това: кратка сесия на лека електрическа мозъчна стимулация изглежда е всичко, което е необходимо, за да направи някой по-лесен за хипнотизиране.

„Ние знаем, че хипнозата е ефективно лечение за много различни симптоми и разстройства, по-специално болка“, казва водещият автор на изследването Афик Фаерман в изявление. „Но също така знаем, че не всеки има еднаква полза от хипнозата“, допълва той.

Противно на това, което сте виждали по филмите, сеансът на хипноза не трябва да включва заспиване, нито е вероятно да видите някакви люлеещи се джобни часовници. Вместо това да бъдеш хипнотизиран означава да навлезеш в „състояние на силно фокусирано внимание“, обяснява старши автор Дейвид Шпигел, професор по психиатрия и поведенчески науки в Станфордския университет.

Освен редица доказателства, които предполагат, че хипнотерапията може да бъде полезна при симптоми на болка, някои изследвания показват потенциална полза при състояния като синдром на раздразнените черва, тревожност и пристрастяване. Въпреки че все още има ограничени научни доказателства в подкрепа на някои от тези твърдения, хипнозата като цяло е безопасно допълнение към други схеми на лечение, така че разрешаването на достъп за хора, които иначе не биха могли да се възползват от тази опция, може да е нещо добро.

Работата е там, че се смяташе, че способността за хипноза е метод, приложим за всеки индивид, посочват учени.

Предишна работа на Шпигел и неговите колеги разкри промените в мозъчната свързаност при силно хипнотизирани хора, които биха могли да обяснят как те могат да влязат в състояние на изключителна концентрация. Има и някои скорошни доказателства, които предполагат, че има генетичен компонент за способността за хипноза, а дългосрочно проучване установи, че податливостта към хипноза остава стабилна за период от 25 години.

Но Шпигел привлече помощта на Нолан Уилямс, експерт по неинвазивна мозъчна стимулация, с надеждата, че тази технология може да бъде ключът към промяната.

Осемдесет души с фибромиалгия, състояние на хронична болка, бяха наети за проучването – но онези, които вече бяха силно хипнотизирани, бяха изключени, оставяйки само най-трудно податливите на хипноза участници.

Scientists use high-tech brain stimulation to make people more hypnotizable https://t.co/IIKa5XRN3V via @medical_xpress "...after 100yrs of trying,we finally cracked the code on how to do it