С поред ново проучване вкусът и обонянието ни са свързани не само с мозъка, но и с повърхността на езика.

В научните среди отдавна е известно, че хората възприемат вкусовете чрез мозъка си.

Учените са установили, че когато ядем, езикът и носът ни разпознават вкуса и миризмата на храната и изпращат сигнали до мозъка, който интерпретира тази информация, създавайки представа какво ядем.

Ново проучване по темата обаче открива, че може би вкусът и мирисът се интерпретират първо от езика.

Humans can smell with their tongue as well as their nose, study reveals https://t.co/EpdF5ExEYO pic.twitter.com/2MwETbpkxq