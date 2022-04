Моню Монев е големият победител в десети лайв на „Като две капки вода“

М иналата седмица рекорден брой зрители са гледали "Нощта на дуетите" в "Като две капки вода", а победата отиде при Краси Радков, който заслужено зае челната позиция в класирането.

Днес към звездното жури се присъединява "Кралят на поп фолка" AZIS.

Първа на сцената тази вечер излезе Есил Дюран, която се преобрази в американска актриса, певица, танцьорка, дизайнер, продуцент и модна икона Дженифър Лопес и изпълни хитовото ѝ денс парче "On The Floor".

"Изгледала съм всичко в мрежата и смятам, че е заразяваща. Не съм спокойна, защото понякога имаме нужда от кислородна бутилка на гърба, за да се справим с образите. Тя владее сцената и публиката", категорична бе тя.

След нея сцената щурмува Руслан Мъйнов, който се превъплъти в образа на провокативния поп изпълнител Деян Неделчев, изпълнявайки популярната му песен "Съчки събирам".

"Задачата изглежда лесна и лековата, но не реално не е. Ако някой ме попита как ще се справя, нямам отговор!", сподели Руслан.

Моню Монев надмина очакванията на зрителите и се преобрази в звездата на индийското кино Ранвир Синх с танцувалното парче "Dum Dum".

"Падна ми се изключителна задача – един от най-скъпоплатените актьори в Индия. Това е един малък мюзикъл. В момента, в който започнах да го пресъздавам, се оказа, че съм на кота нула", заяви актьорът.

Мариана Попова се изправи пред нелекото предизвикателство да се преобрази в британската поп звезда Адел и изпя баладaта "One and Only".

"Тя е изключително колоритна. Интересното е, че почти през цялото време е със затворени очи… Важно е да се опитам да изглеждам мощна и енергична като Адел."

Бутонът на късмета отреди на Сано да се превъплъти в младия британския изпълнител Джон Нюман и изпя песента "Love Me Again", влязла в над 40 топ музикални класации в Канада и САЩ.

Дарин Ангелов предизвика вокалните си възможности с патриотичната песен на голямата българска звезда Веселин Маринов "За теб, Българийо".

"Доста сериозна задача. Притеснява ме плътността на гласа. Притежава огромна мощ. Надявам се да успея да го припокрия. Надявам се самият той да остане доволен от моята имитация", сподели Дарин.

Анелия се изправи пред най-разчупената си роля до момента в изпълнението на Джеси Джей "Nobody's Perfect".

"Досега не съм пяла подобна песен. Трудно е, защото хем викаш, хем трябва да звучи приятно, но мисля, че ще успея да покажа другата страна от себе си."

Краси Радков се преобрази в обичаната българска певица с характерен дрезгав глас Тони Димитрова и изпя едно от най-популярните ѝ парчета "За тебе хората говорят".

Алисия се изправи пред огромното предизвикателство в лицето на израелската звезда NETTA и изпълни парчето ѝ с над 200 милиона гледания "Bassa Sababa".

"Ще бъде трудно да я наподобя визуално, а и в спецификата на гласа ѝ", сподели Алисия.

Крисия влезе в образа на "ангелогласната" Ваня Костова и изпя една от най-обичаните ѝ песни "Звезда".

"За мен е голяма чест и привилегия! Образът е много лицево изразен. Чувствам се спокойна, това е много силна и емоционална песен!"

