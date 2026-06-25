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Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля

Зендая взриви червения килим в Париж, като облече уголемена винтидж тениска на Спайдър-мен, купена от eBay за едва 35 долара. В комбинация с обувки Louboutin, визията ѝ доказа, че истинският стил не изисква милиони и подпали нова модна вълна

25 юни 2026, 16:54
Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля
Източник: Getty

К огато става въпрос за промотиране на нов филм, Зендая винаги успява да открадне шоуто със зашеметяващи визии. Настоящото престурне за дългоочаквания филм „Спайдър-мен: Изцяло нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) не прави изключение, но последната поява на носителката на „Еми“ в Париж буквално счупи интернет и се превърна в една от най-важните ѝ модни прояви на всички времена, съобщава The Hollywood Reporter.

По време на официалния фотокол на филма в Париж в сряда (24 юни 2026 г.), Зендая се появи на червения килим, облечена единствено с... винтидж, уголемена тениска на Спайдър-мен, комбинирана с елегантни обувки на висок ток от Кристиан Лобутен (Christian Louboutin).

Снимките на звездата от „Еуфория“ мигновено заляха социалните мрежи, а вълната от коментари стана още по-голяма, когато дългогодишният ѝ стилист Лоу Роуч разкри пикантна подробност: уникалната „рокля“ всъщност е купена от eBay за скромните 34,99 долара.

Стилът няма цена

„Стилът не винаги трябва да струва цяло състояние“, написа Лоу Роуч в история в Instagram, споделяйки екранна снимка от оригиналната обява в платформата за онлайн търговия.

Тениската е била размер 2XL (който се оказва перфектен за Зендая, за да я носи като мини рокля) и е била описана в сайта като „използвана, в добро състояние“.

Моден триумф за 35 долара: Зендая по тениска и токчета в Париж
10 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

Ефектът на Зендая не закъсня. Веднага след появата ѝ на червения килим, подобни винтидж тениски със Спайдър-мен станаха най-търсената стока в мрежата. Цените им очаквано скочиха до небесата, като някои аналогични бройки вече се препродават онлайн за над 200 долара.

Тази неочаквано небрежна визия на актрисата всъщност подчертава една много по-голяма тенденция в съвременната мода – топ дизайнери и стилисти на световни звезди все по-често се обръщат към eBay и секънд хенд платформите в търсене на уникални, автентични находки.

Методът на обличане

Зендая и нейният съпруг Том Холанд в момента се подготвят за голямата премиера на четвъртия филм за Спайдър-мен с Холанд в главната роля, която е насрочена за 31 юли.

Освен с евтината тениска от eBay, актрисата демонстрира нагледно своя прочут подход „method dressing“ (при който дрехите на червения килим тематично отразяват сюжета на филма). По време на престурнето тя вече смени няколко впечатляващи тоалета:

  • Архивна рокля на Giorgio Armani, вдъхновена от паяжини;
  • Блестящ червено-син комплект от две части на Versace;
  • Уникален тоалет, ушит по поръчка от Louis Vuitton.

Независимо дали носи висша мода за хиляди долари, или стара тениска за 35 долара, Зендая за пореден път доказа, че е абсолютната кралица на съвременния стил.

Източник: The Hollywood Reporter    
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