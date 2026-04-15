Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

З ендая демонстрира „пясъчен шик“ с впечатляваща визия, вдъхновена от пустинята, по време на представянето на „Дюн: Трета част“. Актрисата се появи на сцената на CinemaCon 2026, облечена в ансамбъл от колекцията есен/зима 2026/27 на модния гигант Schiaparelli, пише PEOPLE.

29-годишната звезда застана редом до колегите си Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа, както и до режисьора Дени Вилньов. Във вторник, 14 април, те се включиха в промотирането на предстоящия космически епос заедно с водещия Патън Осуалт. Тоалетът на Зендая в Dolby Colosseum в Caesars Palace, Лас Вегас, бе в пълен унисон с темата на филма – дизайнът наподобяваше вълнообразни пясъчни дюни чрез сложна изработка от вата и нюанси на пясъка. Сакото се отличаваше с преувеличени рамене и широка, заострена яка, докато горната част под него бе със структуриран и прилепнал дизайн.

Източник: Getty Images

Тя съчета облеклото с пола до коляното в същия десен, а визията бе завършена от обувки Christian Louboutin (модел So Kate) в карамелен цвят и халки Bondeye Jewelry „Piece by Piece“. Това беше първата официална спирка от мащабното престурне за „Дюн 3“. Актрисата сподели, че публиката ще види нейната героиня – воина от племето фремени Чани – „на много различен етап от живота ѝ, където младежкото ѝ излъчване е напълно изчезнало“. Премиерата на лентата е насрочена за 18 декември.

Източник: Getty Images

Зендая продължи: „Годините сякаш не са били мили към никого в Дюн. Бяха наистина трудни, предизвикателни и сурови няколко години“, но побърза да добави, че „има още толкова много, за което да се борим“.

За пореден път стилът на Зендая бе поверен на нейния дългогодишен сътрудник Лоу Роуч. По-рано през април тя отново работи с него, но в ролята на негов асистент в новата кампания за колекция обувки и облекло, създадена в партньорство с швейцарския спортен бранд On.

47-годишният Роуч наскоро разкри подробности и за визиите на Зендая по време на промоцията на най-новия ѝ филм „Драмата“, чиято премиера бе на 3 април. Като препратка към сватбената сюжетна линия в лентата, двамата създадоха серия от тоалети, вдъхновени от традиционния английски сватбен стих: „Нещо старо, нещо ново, нещо взето назаем и нещо синьо“.

Роуч обясни: „Това е стара традиция, която според мен много булки следват. И тъй като сюжетът на филма е базиран на сватба, решихме да го интерпретираме – всичко е в разказването на историята.“